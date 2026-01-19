El país más infravalorado de Europa es también uno de los más baratos: castillos medievales, lagos irreales y Patrimonios de la Humanidad

Quizá no aparezca en la lista de destinos a visitar de muchas personas, pero debería. Tanto por su patrimonio y gentes como por su naturaleza y gastronomía. Es un país con un folclore y unas tradiciones fascinantes, repleto de misterio, leyendas y belleza. Es una de las joyas ocultas más valiosas del continente, que sorprende a todo aquel que se decide a visitarlo. Si todavía no sabes a dónde viajar este año, decídete por esta maravilla del este de Europa.