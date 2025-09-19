El país más infravalorado de Europa es también el más barato: castillos medievales, lagos de ensueño y Patrimonios de la Humanidad

Más de 300 fortalezas marcan el mapa del país, recordando que todavía siguen latiendo sus batallas y leyendas de antaño. En la capital destaca el Castillo de Bratislava, una fortificación que vigila el Danubio desde lo alto. También se encuentra entre sus encantos el monumental Castillo de Spiš, uno de los más grandes de Europa Central, considerado Patrimonio de la Humanidad. Para los amantes del senderismo, existen rutas en plena naturaleza por la cordillera de los Altos Tatras, la más alta de los Cárpatos.