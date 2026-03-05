Este país insular es ideal para una escapada: con un entorno natural único en el mundo, sus panorámicas rocosas son el lugar perfecto para desaparecer unos días

Entre toda esta naturaleza salvaje existen dos lugares cuya singularidad hace que parezcan sacados del mundo creado por JRR Tolkien. El primero de éstos es la imponente cascada de Múlafossur, en la isla de Vágar, las aguas de la cual caen desde lo alto de un acantilado directamente al Atlántico, con el pequeño pueblo de Gásaladur y sus ovejas pastando al fondo. Por otro lado tenemos el que quizás es el lago más espectacular del mundo: el Sørvágsvatn, además de ser el lago más grande de todas las Islas Feroe, es un auténtico espectáculo de la naturaleza, pues se emplaza entre acantilados y, dependiendo de como se mire, parece flotar por encima del océano, por lo que recibe el sobrenombre de “lago sobre el océano”.