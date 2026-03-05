Este país insular es ideal para una escapada: con un entorno natural único en el mundo, sus panorámicas rocosas son el lugar perfecto para desaparecer unos días
Compuesto por 18 islas, presenta una excelente alternativa para los que desean descubrir los paisajes escandinavos pero quieren huir de los destinos masificados.
En el Atlántico norte, a medio camino entre Islandia, Noruega y Escocia se encuentra un archipiélago de una belleza salvaje que sorprende a todos aquellos que lo visitan. Conformado por un conjunto de dieciocho islas de origen volcánico -diecisiete de ellas habitadas-, el país insular de las Islas Feroe es uno de esos desconocidos que enamoran a todos aquellos que ponen un pie en ellos.
Especialmente indicado para todos los amantes de la naturaleza, con paisajes que van desde montañas de un verde cegador, hasta escarpados acantilados y fiordos o pequeños pueblos pesqueros, es esa joya nórdica que todos deberíamos visitar una vez en la vida. Además es perfecto para una escapada de unos pocos días.
Islas de corderos
Según recogen archivos monásticos encontrados en Irlanda, las islas Feroe fueron habitadas originalmente por ermitaños de las tierras irlandesas y escocesas. Pero fueron los vikingos, procedentes de las tierras escandinavas, quienes se asentaron en ellas de manera definitiva en en siglo IX y las bautizaron con el nombre de Føroyar en la lengua feroesa, Færøerne en danés, y que se puede traducir como “islas de corderos”, en una clara referencia a las miles de ovejas que pastan por ellas; de hecho, se calcula que hay un total de 80.000 ovejas frente a las 50.000 personas que habitan en el archipiélago.
Casi la mitad de la población del país vive en la ciudad de Tórshavn, capital de las Feroe y situada en la costa sudoriental de Streymoy, la mayor del archipiélago. Traducido como “puerto de Thor”, algo que deja entrever sus orígenes vikingos, la ciudad -conformada por coloridas casas de madera y el lugar ideal para descubrir la gastronomía del país, donde el cordero es, como era de esperar, el verdadero protagonista-, es el perfecta para utilizar como “campamento base” durante tu viaje
Aunque es un destino que se puede visitar a lo largo de todo el año, la época más recomendada para viajar a las Feroe es la comprendida entre los meses de abril a setiembre, cuando los días son más largos y las lluvias son más escasas.
De isla en isla
Moverse de una isla a la otra es relativamente sencillo, puesto que los mismos habitantes del país deben hacerlo con asiduidad. Por esto, existen varias opciones de transporte público para llegar a las islas, las cuales incluyen autobuses, trenes, ferris e incluso helicóptero. Si no te apetece depender de los horarios del transporte público y prefieres alquilar un coche, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema; hoy día, la gran mayoría de las islas están conectadas por puentes o túneles subterráneos.
Una belleza sin igual
Con la ciudad de Tórshavn como campamento base (aunque perfectamente puedes alojarte en la ciudad o pueblo que quieras; siempre lo que sea más cómodo), podrás desplazarte por las islas y descubrir verdaderas joyas naturales, como los majestuosos acantilados de Vestmanna o el diminuto y pintoresco pueblo de Saksun y su lago de agua salada.
Entre toda esta naturaleza salvaje existen dos lugares cuya singularidad hace que parezcan sacados del mundo creado por JRR Tolkien. El primero de éstos es la imponente cascada de Múlafossur, en la isla de Vágar, las aguas de la cual caen desde lo alto de un acantilado directamente al Atlántico, con el pequeño pueblo de Gásaladur y sus ovejas pastando al fondo. Por otro lado tenemos el que quizás es el lago más espectacular del mundo: el Sørvágsvatn, además de ser el lago más grande de todas las Islas Feroe, es un auténtico espectáculo de la naturaleza, pues se emplaza entre acantilados y, dependiendo de como se mire, parece flotar por encima del océano, por lo que recibe el sobrenombre de “lago sobre el océano”.
El país de las Islas Feroe se presenta no sólo como la alternativa ideal para aquellos que quieran descubrir los paisajes brutales de los países nórdicos como Islandia o Noruega, pero sin la gran afluencia de turistas que estos tienen, sino como un destino que quedará marcado en la memoria de todos aquellos que lo visiten, pues es verdaderamente uno de los países más impresionantes que hay sobre la faz de la Tierra.
