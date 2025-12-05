Este país europeo es uno de los mejores (y más sorprendentes) para un road trip inolvidable

Desde las calles de Staré Město hasta las fachadas medievales de Malá Strana, pasando por el Puente de Carlos, el Barrio Judío de Josefov, el castillo de Praga o la plaza de la Ciudad, Praga invita a ser vivida sin prisa, ya sea a bordo de su viejo tranvía o sentado en una terraza con cerveza en mano.