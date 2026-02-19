El país europeo más desconocido es el que tiene los castillos más bonitos: una joya de los Alpes con herencia medieval

La herencia medieval de este principado que se esconde en los Alpes no es más que un entrante de su encanto. Es un país moderno, con una de las rentas per cápita más altas del mundo y una fuerte tradición financiera e industrial. Esa prosperidad se traduce en infraestructuras impecables, seguridad absoluta y un cuidado extremo del entorno natural... Es como si hablásemos de un lugar del futuro, de un sueño hecho realidad en el que encontrar la estabilidad de un cuento de hadas.