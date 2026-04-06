El país más infravalorado de Europa es también el más barato: se conoce como “la última frontera del Mediterráneo”, tiene una ciudad Patrimonio de la Humanidad y playas mejores que las del Caribe

Para viajar todavía más atrás en el tiempo, una visita imprescindible que hacer en Albania es el Parque Nacional de Butrinto, también declarado Patrimonio de la Humanidad. Situado al sur del país, este magnífico entorno se caracteriza por la armonía que crean el bonito paraje natural por el que se extiende y los yacimientos arqueológicos que se han descubierto en él. Así, junto con el lago Brutrinto, destino ecoturístico de primer orden, en el parque se encuentran los restos arqueológicos de antiguas ciudades griegas y romanas, donde destaca un teatro del siglo IV a.C., así como restos bizantinos, venecianos y otomanos. Otro yacimiento arqueológico muy importante es el de Apolonia, una antigua ciudad helenística establecida en el siglo VI a.C., y donde el primer emperador romano Octavio Augusto llevó a cabo sus estudios.