El país que todos los españoles visitan en Navidad una vez en la vida, en realidad, merece mucho más la pena en verano: estas son las zonas que te recomendaría un autóctono

Tras casi una década de crecimiento extraordinario —solo en los primeros 9 meses de 2025, el turismo ha experimentado un aumento del 22 % interanual— Finlandia se ha consolidado como destino de naturaleza, bienestar y autenticidad. Y aunque Laponia sigue siendo el destino favorito, David Campano, Country Manager de Visit Finland para España e Italia, reconoce que ya hemos empezado a descubrir la verdadera joya en el norte: “Finlandia ya no es solo invierno; es también verano, e incluso un otoño que, aunque solo dura un mes, en un país cubierto al 70% de vegetación es precioso".