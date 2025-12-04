El país que todos los españoles visitan en Navidad una vez en la vida, en realidad, merece mucho más la pena en verano: estas son las zonas que te recomendaría un autóctono
Miles de españoles se dirigen cada año al norte de Europa en busca de dos cosas: las auroras boreales y la casa de Papá Noel. ¿Y si nos estamos perdiendo lo mejor de la zona?
Si no conoces a alguien que haya hecho ese viaje, significa que lo vas a hacer tú. Miles de españoles viajan al norte de Europa cada diciembre en busca de la postal más icónica de la Navidad: nieve, auroras y la casa de Santa Claus. Pero para los que mejor conocen Finlandia, su verdadero esplendor no está en los meses fríos, sino que arranca cuando el hielo se funde y los días se alargan.
Tras casi una década de crecimiento extraordinario —solo en los primeros 9 meses de 2025, el turismo ha experimentado un aumento del 22 % interanual— Finlandia se ha consolidado como destino de naturaleza, bienestar y autenticidad. Y aunque Laponia sigue siendo el destino favorito, David Campano, Country Manager de Visit Finland para España e Italia, reconoce que ya hemos empezado a descubrir la verdadera joya en el norte: “Finlandia ya no es solo invierno; es también verano, e incluso un otoño que, aunque solo dura un mes, en un país cubierto al 70% de vegetación es precioso".
Los destinos favoritos de los españoles (más allá de Laponia)
Aunque Laponia sigue siendo la gran protagonista —“es algo único que nos diferencia del resto de destinos”—, los viajeros españoles están descubriendo, poco a poco, nuevas zonas y épocas del año que les descubren la otra cara de Finlandia, la más auténtica. El turismo español durante el verano, de hecho, ha crecido por encima del 20 %.
Pero ¿si no es a ver huskies y auroras, dónde van los españoles? Campano nos cuenta cuáles son sus destinos favoritos –y por qué hay que visitarlos con tanta premura, si no más, como Laponia–.
La región de los lagos
Finlandia cuenta con un territorio de 190.000 lagos donde la naturaleza se despliega como un mosaico interminable. Es el paraíso para los enamorados de las actividades al aire libre como el senderismo o el ciclismo. Formas de vida que encajan a la perfección con la manera de ser del finlandés: calmada, auténtica y bien agarradita a sus raíces.
Helsinki y otras paradas urbanas
Hay un triángulo de ciudades bien conectadas que son ideales para quienes prefieren una escapada urbana. Empezamos por Helsinki, una ciudad cómoda y compacta que se puede disfrutar en medio día. En esta pequeña urbe podemos encontrar hitos culturales, gastronómicos y un centro de ese diseño nórdico que nos fascina en toda Europa.
El viaje se completa con paradas en Tampere y Turku, que combinan tradición, vida cultural y acceso inmediato a la naturaleza. ¿Nuestro consejo? Sentar base en Helsinki una o dos noches y visitar las tres.
Además de funcionar como destino en sí mismo, este itinerario urbano se puede disfrutar también como stopover, de camino a un destino más lejano, gracias a la creciente comunicación aérea de Finlandia. En el caso español, por ejemplo, la aerolínea emblema nacional, Finnair, acaba de inaugurar una línea directa con Valencia.
La costa y el archipiélago
Si bien la estampa que nos imaginamos cuando hablamos de Finlandia son los misteriosos bosques y el frío hielo, cada vez son más los españoles que huyen a la región costera.
Con 80.000 islas, la costa y el archipiélago ofrecen un modo de vida pausado y profundamente ligado al mar. Es el territorio perfecto para quienes quieren viajar lejos del turismo masivo, disfrutar de la gastronomía local y huir del calor del sur de Europa, lo que se conoce como la 'coolcation'.
Los destinos favoritos de los finlandeses
Ya se sabe que, si se quiere conocer un lugar, no hay que preguntar a un viajero ni a una guía, sino a un local. Y, cuando se pregunta a un finlandés dónde disfruta realmente del verano, la respuesta suele ser la misma: en un mökkï, la clásica casa de campo junto al lago y que siempre tiene sauna. “Es su refugio veraniego, igual que nosotros vamos a la sierra”, apunta Campano.
La región de los lagos vuelve a estar en cabeza, especialmente el lago Saima, el mayor del país. Allí nadan, pescan, reman y disfrutan del silencio. También eligen Laponia, pero, ojo, en verano, cuando aflora su fuerte identidad cultural sámi y reina el impresionante sol de medianoche, que mantiene el cielo iluminado de continuo durante los meses de junio y julio.
Vayan donde vayan, los finlandeses adoran pasar el verano al aire libre, caminar y rodearse de naturaleza. “Respetan profundamente el entorno porque entienden que su futuro pasa por ese respeto”, destaca Campano. Está en su ADN y su historia lo avala: en un país que siempre ha sido sostenible, se han instaurado herramientas como Sustainable Travel Finland, que garantizan al visitante una experiencia responsable.
Un destino para el turismo responsable
En Finlandia el éxito no se mide por cifras. “No queremos más turistas cada año, queremos un turista responsable que invierta en economías locales y se diversifique por el país”, concluye Campano. Quizás por eso el verano se está convirtiendo en la estación favorita de quienes buscan conocer Finlandia de verdad: sin prisas, sin aglomeraciones y con luz eterna. En pocas palabras, recorriendo el país como un auténtico finlandés.
