El país menos conocido de Europa es también el más barato y tiene una ciudad subterránea del vino de 120 kilómetros: alojamiento por 13 euros, comida por 5 y vuelos desde 44 euros
Descubrimos esta joya secreta de la Europa del Este.
Situado entre Rumanía y Ucrania, y a no más de 40 kilómetros de la costa del mar Negro, Moldavia es uno de esos maravillosos destinos que todavía hay por descubrir. Y es que este pequeño país, que hasta el año 1991 formó parte de la Unión Soviética, sigue siendo un gran desconocido para la gran mayoría de gente.
Bautizado en honor al río Moldova en Rumanía, alrededor de cuyo valle se cree que se fundó el antiguo Principado de Moldavia en el siglo XIV, el país esconde cantidad de secretos dignos de ser visitados, y los que la poca afluencia de turistas hace que se conviertan en una experiencia relajada y placentera.
Belleza silenciosa
Situada en el corazón del país, la ciudad de Chișinău es la capital de este hermoso país. Sin la pomposidad de otras ciudades como Sofía o Praga, Chicinău es una ciudad llena de parques de frondosos verdes, los cuales se encuentran rodeados de lugares tan curiosos como el colorido Mercado Central o la maravillosa Catedral Metropolitana de la Natividad, a la entrada de la cual se erige su propio Arco de Triunfo.
Junto con la capital, uno de los principales atractivos turísticos de Moldavia se encuentra en la localidad de Orhei. Además de las ruinas de antiguas poblaciones tártaras y moldavas, Orhei destaca sobre todo por su increíble monasterio. Conocido como Orheiul Vechi (El Viejo Orhei), se trata de un monasterio excavado en el interior de la roca. Por otro lado, en un meandro del río Dniéster al norte del país, y justo en la frontera con Ucrania, la pequeña ciudad de Soroca es conocida por su castillo medieval, una imponente fortaleza originalmente construida en madera a finales del siglo XV, pero que a lo largo del siglo XVI fue reconstruida con piedra.
Para los más aficionados al vino, o simplemente aquellos que quieran vivir una experiencia única dentro del mundo del vino, en Mileștii Mici se encuentra la bodega subterránea más grande del mundo. A pesar de no ser un país demasiado grande, Moldavia destaca por ser el país con más viñedos por habitante de toda Europa, por lo que en el pasado se lo consideraba como el ”viñedo de la URSS”. Esto queda demostrado con la bodega Mileștii Mici, la cual alberga más de 1,5 millones de botellas repartidas a lo largo de los más de 150 kilómetros de túneles subterráneos que posee, unos 50 de los cuales se pueden visitar.
País fantasma
Con una atmósfera de lo más enigmática, visitar la zona de la República Moldava Pridnestroviana es como hacer un viaje a la época comunista del país. Habitualmente llamado “país fantasma”, esta región, conocida también con el nombre de Transnistria, es el último reducto de la URSS que queda en Moldavia. Repleta de monumentos y esculturas en memoria de esos tiempos pasados, la principal ciudad de la región es Tiráspol. Aunque presenta una visita de lo más interesante, debes saber que visitar esta zona es un tanto complicado, pues Transistria cuenta con su propia moneda, pasaporte, incluso su propio ejército. Por esto, si te decides por acercarte, recuerda informarte debidamente para tenerlo todo a punto.
Un destino para todos los bolsillos
Además de ser un país poco frecuentado por turistas, Moldavia cuenta con una población de 2,6 millones de habitantes, por lo que recorrerla es algo muy cómodo, ya que las aglomeraciones no son algo habitual. Añadido a esto, es un país muy económico, donde no hace falta dejarse un dineral para disfrutar de la estancia. Si todavía no sabes a donde viajar en tus próximas vacaciones, no dudes en optar por este país tan desconocido, por que te aseguro que vale muchísimo la pena.
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