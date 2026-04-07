El país menos conocido de Europa es también el más barato y tiene una ciudad subterránea del vino de 120 kilómetros: alojamiento por 13 euros, comida por 5 y vuelos desde 44 euros

Para los más aficionados al vino, o simplemente aquellos que quieran vivir una experiencia única dentro del mundo del vino, en Mileștii Mici se encuentra la bodega subterránea más grande del mundo. A pesar de no ser un país demasiado grande, Moldavia destaca por ser el país con más viñedos por habitante de toda Europa, por lo que en el pasado se lo consideraba como el ”viñedo de la URSS”. Esto queda demostrado con la bodega Mileștii Mici, la cual alberga más de 1,5 millones de botellas repartidas a lo largo de los más de 150 kilómetros de túneles subterráneos que posee, unos 50 de los cuales se pueden visitar.