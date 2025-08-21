Ni Tailandia, ni Vietnam: el país más barato para viajar está en Europa y cuesta apenas 30 € al día

Además, Albania no es solo mar y montaña, también tiene ciudades que son auténticos museos vivientes. Berat, conocida como la ciudad de las mil ventanas, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus casas blancas encaramadas a la colina parecen mirarte todas a la vez. Lo mismo pasa con Gjirokastër, otra joya declarada Patrimonio, donde la piedra es la protagonista y los castillos parecen sacados de un cuento medieval. En la capital, Tirana, el contraste es total; murales de colores, cafés modernos y una vida nocturna que sorprende por lo animada que es. Y todo sin que tu cartera sufra demasiado.