Ni Tailandia, ni Vietnam: el país más barato para viajar está en Europa y cuesta apenas 30 € al día
Cuando uno piensa en viajes baratos, casi siempre la mente vuela a Tailandia, Vietnam o Camboya. Pero resulta que no hace falta cruzar medio planeta ni meterse en vuelos interminables para encontrar un destino de esos que parecen hechos a medida para el bolsillo. El país más barato para viajar en toda Europa se llama Albania y tiene de todo; playas que no envidian a las del Caribe, pueblos con encanto otomano, montañas alpinas y precios que, literalmente, parecen de otra época. Lo mejor, puedes pasar el día comiendo bien, durmiendo en hostales familiares y recorriendo ciudades históricas por apenas 30 euros diarios.
Dormir y comer como un rey
Albania tiene una gran baza, y es que los precios todavía no se han disparado porque el turismo de masas apenas ha aterrizado. Dormir en hostales o pensiones cuesta entre 10 y 15 euros la noche, incluso en sitios populares como Saranda o Gjirokastër. Si prefieres un hotel familiar, no suele pasar de los 25 euros.
Comer, en cambio, es casi un regalo. Con 5 euros puedes disfrutar de un byrek (empanada local) con ensalada fresca y un café. Si te das el capricho de un menú de pescado a la orilla del mar, no pasa de 10 euros. Para que te hagas una idea, lo que te gastarías en una pizza en Roma aquí te da para tres comidas completas.
Olvídate de trenes carísimos o billetes de autobús que cuestan un ojo de la cara. En Albania, recorrer 100 kilómetros en autobús puede costar poco más de 5 euros. La red de transportes no es de lujo, pero sí funcional y muy barata. Muchos viajeros incluso optan por alquilar coche porque es asequible y permite recorrer la famosa Riviera albanesa a tu aire.
Playas caribeñas sin salir de Europa
Uno de los mayores atractivos de Albania es su costa. La Riviera albanesa, con pueblos como Himara, Ksamil o Dhërmi, es todavía un secreto a voces. Calas de aguas turquesas, chiringuitos improvisados y la sensación de estar en un lugar que aún guarda la esencia virgen del Mediterráneo.
Además, Albania no es solo mar y montaña, también tiene ciudades que son auténticos museos vivientes. Berat, conocida como la ciudad de las mil ventanas, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus casas blancas encaramadas a la colina parecen mirarte todas a la vez. Lo mismo pasa con Gjirokastër, otra joya declarada Patrimonio, donde la piedra es la protagonista y los castillos parecen sacados de un cuento medieval. En la capital, Tirana, el contraste es total; murales de colores, cafés modernos y una vida nocturna que sorprende por lo animada que es. Y todo sin que tu cartera sufra demasiado.
Naturaleza a lo grande
Si eres más de montaña que de playa, Albania también tiene plan para ti. Los Alpes albaneses, en el norte, son un paraíso para senderistas. Rutas como la que conecta Theth con Valbona se consideran de las más espectaculares de Europa;valles verdes, cumbres afiladas y pequeños pueblos donde todavía se vive como hace cien años.
Y si te gusta la aventura, no te pierdas el Cañón de Osum, con paredes de hasta 80 metros, ni el Lago Koman, un fiordo escondido entre montañas que se recorre en barco. Todo por precios que parecen de broma comparados con otros destinos europeos.
¿De verdad es tan barato?
Sí, y no lo decimos solo nosotros. Rankings internacionales lo confirman; Albania es el país más barato de Europa para viajar. Según sus cálculos, un viajero medio puede gastar entre 25 y 35 euros al día incluyendo alojamiento, transporte, comida y alguna entrada a monumentos. Una cifra que convierte a este país en la alternativa perfecta a los destinos asiáticos que tanto se promocionan como baratos.
Así que, si estabas pensando en esperar a juntar tiempo y dinero para escaparte a Asia, puede que la respuesta la tengas mucho más cerca; el país más barato del mundo para viajar está en Europa, se llama Albania y puede regalarte unas vacaciones de lujo por el precio de un finde en cualquier capital europea.
