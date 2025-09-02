El país más barato y seguro del mundo para hacer tu primer viaje sola: islas de ensueño, ciudades amuralladas y joyas medievales

Su belleza es muy similar a la de las islas más codiciadas de Grecia, pero sin tener una cantidad tan inmensa de turistas. Allí se percibe la tranquilidad que transmiten sus habitantes en entornos que parecen sacados de una postal. Se puede acceder a ellas en ferry desde diferentes puntos del país y descubrir zonas como la bahía de Stiniva en la isla de Vis, los campos de lavanda de Hvar, las playas de guijarros de Brac o la isla más verde del Adriático, Korcula.