El país más barato y seguro del mundo para hacer tu primer viaje sola: islas de ensueño, ciudades amuralladas y joyas medievales
Cada vez más mujeres se lanzan a la aventura de viajar solas por el mundo, pero no cualquier destino vale y aquí te contamos cuál es el mejor para empezar.
No hay mayor sensación de libertad que la de viajar por el mundo sin sentirse acorralada, ni juzgada, ni presionada. Y no hay mejor manera de hacerlo que viajando en solitario creando el itinerario propio sin tener que dar cuentas a nadie, como quien dice. Además de libertad, lo que se experimenta es aventura y autodescubrimiento y, si bien es cierto que hay muchas personas que no repiten, otras tantas vuelven a hacerlo sin ningún tipo de miramiento.
Pero viajar sola siendo mujer también tiene partes negativas, como que no podemos elegir cualquier destino a la ligera, sino que debemos hacer una pequeña investigación antes de decantarnos por uno para evitar ir a un lugar donde no somos del todo bienvenidas. Entre los países menos recomendados para viajar sola por factores como la inseguridad, los altos índices de violaciones o el requerimiento de llevar ciertas prendas de ropa están Marruecos o México.
La seguridad es un punto muy importante, porque es la clave para sentirse bien en todo tipo de situaciones, pero también lo es el dinero que estamos dispuestas a gastar. Entre los países más seguros del mundo están Islandia, Irlanda, Austria o Nueva Zelanda, destinos que también cuentan con unos precios bastante elevados. Un lugar donde seguridad y precio -y belleza y ocio- están bastante equilibrados es Croacia.
Un país lleno de magia y rincones secretos
Este país entre los Balcanes ofrece ciudades repletas de cultura, historia y ocio, pueblos llenos de encanto, islas paradisíacas -sí, en Europa también hay de eso y no tienen nada que envidiar a las caribeñas- y joyas naturales que no se repiten en muchos más sitios del mundo. Es ideal para pasar unos cuantos días a modo de escapada, así como para perderse durante semanas descubriendo los cientos de secretos que esconde entre sus rincones.
Islas de Dalmacia
Su belleza es muy similar a la de las islas más codiciadas de Grecia, pero sin tener una cantidad tan inmensa de turistas. Allí se percibe la tranquilidad que transmiten sus habitantes en entornos que parecen sacados de una postal. Se puede acceder a ellas en ferry desde diferentes puntos del país y descubrir zonas como la bahía de Stiniva en la isla de Vis, los campos de lavanda de Hvar, las playas de guijarros de Brac o la isla más verde del Adriático, Korcula.
Zagreb
No se puede abandonar Croacia sin haber paseado por su capital, Zagreb. Es una ciudad que puede descubrirse perfectamente a pie. Allí se mezclan la arquitectura austrohúngara con la más moderna y aparecen edificios como la Catedral de Zagreb o la iglesia de San Marcos. También hay museos muy curiosos como el de las relaciones rotas, parques kilométricos como los que componen la Herradura Verde o miradores como el de la Torre Lotrscak.
Dubrovnik
La ciudad fortificada de Dubrovnik es una de las más ricas de Croacia a nivel histórico. Tanto es así, que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se considera una auténtica joya arquitectónica. Está rodeada por una inmensa muralla y su belleza se conserva tan intacta que ha servido como escenario para series tan míticas como 'Juego de Tronos'. Suelos de mármol, tejados rojos y casas blancas caracterizan esta preciosa ciudad donde se pueden visitar puntos como la Puerta de Pile, la calle Stradum o la isla Lokrum.
Plitvice
El destino natural por excelencia de Croacia es Plitvice, un lugar repleto de parques naturales con cascadas, senderos, lagos... Cuenta con múltiples rutas senderistas que pueden completarse en solitario sin miedo a perderse porque están perfectamente señalizadas. La parte más famosa es el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, uno de los entornos naturales más espectaculares del país, compuesto de 16 lagos turquesas conectados entre sí mediante cascadas.
