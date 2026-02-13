El país más barato de Europa para hacer un viaje te permite vivir una vida de lujo con poco dinero: en el corazón de los Balcanes y con ciudades misteriosas e impresionantes

En el extremo opuesto están los yacimientos romanos que aparecen entre las casas de la ciudad. Un anfiteatro, un estadio, un foro y un odeón se integran con la vía peatonal de Plovdiv, dejando en medio la mezquita Dzhumaya, una de las más antiguas de todo el conjunto de los Balcanes erigida en el siglo XV. Desde la colina Nebet Tepe, donde se fundó la primera ciudad, se aprecia una de las panorámicas más bonitas.