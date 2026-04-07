El país más barato de Europa tiene el puente más bonito del mundo: cinco Patrimonios de la Humanidad, comida por 6 euros y alojamiento por 12

En lo que respecta a turismo natural, Bosnia y Herzegovina recoge algunos de los parajes más impresionantes del continente, con cascadas y anfiteatros de agua perfectos para un baño de verano, o la impresionante red de bosques primarios de hayas, un conjunto de 18 países, tales como Albania, Alemania, Bulgaria, Croacia, Francia, Polonia o España, con la Selva de Irati, los Hayedos de Picos de Europa o los Hayedos de Ayllón.