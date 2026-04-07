El país más barato de Europa tiene el puente más bonito del mundo: cinco Patrimonios de la Humanidad, comida por 6 euros y alojamiento por 12
Es uno de los destinos menos conocidos de Europa y perfecto para una escapada por el continente.
Emplazado en el sureste de Europa, en el corazón de la península de los Balcanes, este país es conocido por su capital, llamada la “Jerusalén de Europa”; y sus cinco Patrimonios de la Humanidad, dos grandes distintivos que, sumados a sus precios asequibles, hacen de este destino un viaje casi irresistible.
Sus museos bailan entre los dos y seis euros, algunos alojamientos, dentro del estilo “low-cost”, es decir, opciones de bajo coste, se mueven entre los 12 y 20 euros por habitaciones de hotel, y hasta un 20% menos en caso de visitar las regiones rurales que lo rodean; y la comida, en panaderías, locales de carne a la parrilla o restaurantes de comida casera, no supera en ningún caso los 6 euros.
Hablamos de Bosnia y Herzegovina, antigua Yugoslavia, uno de los destinos más económicos y espectaculares de los Balcanes, y un viaje entre historia, tradición y naturaleza, que no te puedes perder.
Las paradas imprescindibles
Puente Stari Most en Mostar
Entre los símbolos del país destaca el Stari Most, en la región de Mostar, el famoso “Puente Viejo”. Símbolo de reconciliación, esta impresionante estructura del siglo XVI une las dos partes de la ciudad, divididas antiguamente entre la comunidad musulmana de bosnia, y la católica, croata. El vínculo entre Oriente y Occidente.
El puente que hoy se eleva, sin embargo, responde a la reconstrucción que se hizo tras su bombardeo durante la Guerra de Bosnia, usando antiguas técnicas medievales, y conmemorado todo el barrio como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2005.
La conexión más sencilla a esta ciudad cercana es además uno de los trayectos en tren más bellos de Europa, dos horas desde Sarajevo Central hasta Mostar con un precio máximo de 8 dólares.
Puente de Mehmed Paša Sokolović en Višegrad
Dos años más tarde, el país recibía su segundo galardón como Patrimonio, al Puente de Mehmed Paša Sokolović en Višegrad, diseñado por el mentor que instruiría al arquitecto de la anterior estructura. Pese a que fue escenario de graves crímenes de guerra y ejecuciones masivas, este puente de casi 180 metros de longitud y 11 arcos de medio punto representa el apogeo de la arquitectura clásica otomana en la península.
Puedes visitarlo desde Sarajevo o Belgrado en un trayecto en autobús de entre 3 y 5 horas respectivamente, dependiendo del origen, y un precio de entre 11 y 18 dólares.
Cementerios de tumbas medievales “stećci”
Además de estas dos grandes estructuras, Bosnia y Herzegovina esconde una colección de 70.000 tumbas medievales, yacentes y erigidas, talladas en piedra caliza y repartidas en hasta 3.300 sitios. Entre los seleccionados por la Unesco, un total de 28, destaca la necrópolis de Radimlja, cerca de Stolac, al sur de Sarajevo.
Cueva de Vjetrenica en Ravno
A poco más de una hora en coche al suroeste de esta, el cuarto Patrimonio de la Humanidad se presenta como la cueva más grande del país, reconocida por sus yacimientos arqueológicos e impresionante biodiversidad.
La Cueva de Vjetrenica, galardonada con la distinción de la Unesco en 2024, se eleva sobre la cordillera Dinárica y alberga, además de distintas especies amenazadas a nivel mundial, algunas pertenecientes al terciario y preterciario, consideradas por la Unesco o como “fósiles vivientes”.
Destinos naturales, bosques primarios y cascadas espectaculares
En lo que respecta a turismo natural, Bosnia y Herzegovina recoge algunos de los parajes más impresionantes del continente, con cascadas y anfiteatros de agua perfectos para un baño de verano, o la impresionante red de bosques primarios de hayas, un conjunto de 18 países, tales como Albania, Alemania, Bulgaria, Croacia, Francia, Polonia o España, con la Selva de Irati, los Hayedos de Picos de Europa o los Hayedos de Ayllón.
Además, si quieres visitar una de las postales más reconocibles del país, no olvides parar en Blagaj Tekija, el monasterio incrustado en un acantilado junto al nacimiento del río Buna; o el Parque Nacional Una, conocido por la cascada Štrbački Buk.
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