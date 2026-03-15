El país más barato de Europa para viajar es el favorito de los mayores de 50 años: comida por 7 euros, alojamiento por 30 y tiene tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
Este país de los Balcanes sigue siendo uno de los lugares más asequibles para viajar por Europa y conserva varios enclaves históricos de gran valor.
Viajar por el Mediterráneo suele asociarse a destinos como Italia o Grecia, pero en los últimos años cada vez más viajeros empiezan a mirar hacia otro país de la región donde los costes siguen siendo mucho más bajos.
Ese país es Albania, situado en la costa del Adriático y del mar Jónico, en el sureste de Europa. Aunque durante mucho tiempo estuvo fuera de los grandes destinos turísticos del continente, hoy empieza a atraer a más y más viajeros.
Un destino mediterráneo mucho más barato que otros
Una de las razones por las que cada vez más viajeros tienen el radar puesto en Albania es, como ya hemos mencionado, el coste del viaje. En muchas ciudades del país es posible encontrar restaurantes locales donde comer por unos 6 o 7 euros por persona si se opta por platos sencillos de cocina tradicional.
El alojamiento también suele ser bastante asequible. En ciudades y pueblos turísticos es posible encontrar habitaciones en pequeños hoteles o casas de huéspedes por unos 25 o 35 euros la noche, especialmente fuera de la temporada alta de verano, cuando puede duplicarse el precio.
Tres ciudades históricas reconocidas por la Unesco
Además del precio, uno de los grandes atractivos del país es su patrimonio histórico. Albania cuenta con varios lugares incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Uno de los más conocidos es Berat, una ciudad famosa por sus casas blancas escalonadas en la ladera de la montaña, lo que le ha valido el sobrenombre de “la ciudad de las mil ventanas”. Su casco histórico conserva barrios de origen otomano y un castillo que ha estado habitado durante siglos.
Otro lugar destacado es Gjirokastër, conocida por sus casas de piedra y por la gran fortaleza que domina el valle del río Drino. La ciudad conserva numerosas viviendas tradicionales construidas durante el periodo otomano.
El tercer enclave declarado Patrimonio Mundial es el Parque Nacional de Butrinto, donde se pueden ver restos de distintas épocas históricas, desde la antigua Grecia hasta el Imperio romano y el periodo bizantino. Se considera uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos más importantes del país.
Naturaleza, montañas y playas
Además de sus ciudades históricas y su capital, Tirana, el país también destaca por su paisaje. En el norte se encuentran las montañas conocidas como los Alpes albaneses, una zona de valles profundos y pequeños pueblos donde el senderismo se ha vuelto cada vez más popular entre viajeros europeos. Si buscas este tipo de plan, apúntate la travesía de Valbona a Theth, un trekking de unas 7 horas que muchos dicen es la ruta más icónica del norte del país.
En el sur, en cambio, el paisaje cambia por completo. La costa del mar Jónico presume de playas de aguas muy claras y pequeñas localidades costeras que en los últimos años han empezado a atraer a viajeros que antes elegían destinos cercanos como Croacia o Grecia. Las mejores se concentran en la Riviera Albanesa, destacando Ksamil, Gjipe y Dhërmi.
Un país que durante décadas estuvo aislado
Una de las razones por las que Albania ha permanecido tanto tiempo fuera de los ránkings turísticos tiene que ver con su historia reciente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país quedó bajo el régimen comunista de Enver Hoxha, que gobernó entre 1944 y 1985. Durante ese tiempo, Albania permaneció muy aislada del exterior y el turismo internacional prácticamente no existía.
No fue hasta la década de 1990, tras el final del régimen comunista, cuando el país comenzó a abrirse gradualmente a los viajeros que a día de hoy siguen sorprendiéndose con esta joya oculta a tan solo 3 horas en avión desde España.
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