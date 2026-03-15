El país más barato de Europa para viajar es el favorito de los mayores de 50 años: comida por 7 euros, alojamiento por 30 y tiene tres ciudades Patrimonio de la Humanidad

Además de sus ciudades históricas y su capital, Tirana, el país también destaca por su paisaje. En el norte se encuentran las montañas conocidas como los Alpes albaneses, una zona de valles profundos y pequeños pueblos donde el senderismo se ha vuelto cada vez más popular entre viajeros europeos. Si buscas este tipo de plan, apúntate la travesía de Valbona a Theth, un trekking de unas 7 horas que muchos dicen es la ruta más icónica del norte del país.