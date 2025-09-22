El destino que buscabas este otoño: entre 'fondues', trenes panorámicos y cruceros por lagos alpinos en Suiza

¡Pero será por paisajes suizos en otoño! Es temporada de vendimia, el momento ideal para hacer una visita a algunas de las regiones vinícolas más famosas del país alpino, como Vaud, en el extremo oeste de Suiza, o el Valais, en el extremo suroeste. Esta última es la región vinícola más alta de Europa, con bellos viñedos en terraza que se extienden a lo largo del Ródano entre los 270 y los 1.100 metros. También en altitud, miles de rutas senderistas esperan al viajero para ofrecerle un paseo, a pie o en bici, entre los colores terrosos y melancólicos de bosques como los de Berna, en las hayas del parque del Jura o en el Üetliberg, la montaña local de Zúrich.