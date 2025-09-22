El destino que buscabas este otoño: entre 'fondues', trenes panorámicos y cruceros por lagos alpinos en Suiza
Hasta la actriz Halle Berry se deja conquistar por el otoño suizo de la mano de Roger Federer. Ambos protagonizan el nuevo anuncio turístico del destino, que viene con ofertas muy interesantes para viajar esta temporada.
Una travesía en barco por el lago de Lucerna es inolvidable. Y en otoño más. En sus orillas, pintorescos pueblos se reflejan en sus aguas cristalinas. Al fondo, los picos nevados del Rigi y el Pilatus nos observan desde las alturas. Subir a ellos es posible gracias a una serie de teleféricos y ferrocarriles únicos. El que asciende al Titlis, el Titlis Rotair, es el primer telecabina giratorio del mundo, ofreciendo una vista de 360 º sobre el paisaje otoñal. Y el que nos lleva al Pilatus desde Alpnachstad es el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo.
¡Pero será por paisajes suizos en otoño! Es temporada de vendimia, el momento ideal para hacer una visita a algunas de las regiones vinícolas más famosas del país alpino, como Vaud, en el extremo oeste de Suiza, o el Valais, en el extremo suroeste. Esta última es la región vinícola más alta de Europa, con bellos viñedos en terraza que se extienden a lo largo del Ródano entre los 270 y los 1.100 metros. También en altitud, miles de rutas senderistas esperan al viajero para ofrecerle un paseo, a pie o en bici, entre los colores terrosos y melancólicos de bosques como los de Berna, en las hayas del parque del Jura o en el Üetliberg, la montaña local de Zúrich.
Y entre ruta y ruta, nada como disfrutar de las primeras fondues de la temporada, que pueden degustarse en los famosos chalets suizos, en góndolas y hasta en trenes. Bien lo sabe Halle Berry, la oscarizada actriz que protagoniza este año el anuncio de Suiza Turismo para promover el otoño en el país. Lo hace junto al mejor embajador de Suiza, Roger Federer, que vuelve a sugerirnos un año más que visitemos su tierra. De hecho, el cortometraje se llama Beautiful Autumn y en él, Halle se deja seducir por esos cruceros en lagos alpinos, por ascensos en teleféricos imposibles, por fondues moitié-moitié (ya saben, mitad Gruyère AOP, mitad Vacherin Fribourgeois).
Pero si hay una forma de captar todos esos paisajes a la vez, es a bordo de uno de los trenes panorámicos que recorren el país: el Bernina Express, el Glacier Express, el GoldenPass Express... Todos ellos forman parte de la red nacional de transporte suizo, Travel Switzerland, cuyo producto estrella es el Swiss Travel Pass, el abono que permite viajar en tren, bus y barco por el país a precios reducidos y que este otoño está de promoción para los billetes de primera clase. Para los que compren un pase de cuatro días para viajes entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 reciben un día de viaje gratis. Y para los que compren ocho días, obtendrán dos días más. Más info en: https://www.travelswitzerland.com/en/1st-class-promo-freetraveldays
Y te recordamos que en este número de septiembre de VIAJAR te regalamos la guía especial Suiza en otoño para que te dejes conquistar, como Halle Berry, por los idílicos paisajes de temporada en el país alpino.
