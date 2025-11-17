Omán, la joya oculta de Oriente Medio

A los omaníes les gusta comparar su tierra con Suiza por la tranquilidad y seguridad que respiran. Y la elegancia está siempre presente en este sultanato: nada más cruzar el control de aduanas percibes los varones enfundados en sus elegantes dishdashas, túnicas inmaculadamente blancas rematadas con vistosos sombreros tubulares llamados kummas, o a veces con turbantes embellecidos con motivos geométricos dorados. Aparte, llevan colgadas en el cinto unas vistosas dagas curvas denominadas khanjar, un símbolo nacional que aparece en la bandera y en la moneda de Omán y aporta información sobre el estatus social o la autoridad tribal de cada individuo. Las mujeres visten de negro o con tonos oscuros, cubiertas con una túnica larga, la abaya, y el correspondiente hiyab en la cabeza. Pero lo que más desbordó mis previsiones, vista la totalidad del viaje en perspectiva, fue el colorido de la ropa tradicional que utilizan las mujeres beduinas de la etnia wahiba, en el desierto de Sharqiya. Un memorable espectáculo que aguardaba en el interior del país.