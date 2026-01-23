Omán, la joya de Oriente Medio, recibe el premio Destino Tendencia 2026 de la revista VIAJAR

El acto, reservado a un selecto grupo de profesionales del sector, prensa especializada y prescriptores de viajes, fue presidido por Haitham Mohammed Al Ghassani, director general de Promoción Turística del Ministerio de Patrimonio y Turismo del Sultanato de Omán, y Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, quien hizo entrega del reconocimiento Destino Tendencia 2026 y ofreció unas palabras manifestando su admiración por el país: “Omán es un lugar donde tradición y modernidad se unen para sorprender a los viajeros que buscan inspiración en una tierra llena de carácter. El pasado año, alrededor de 11.000 españoles visitaron el país, una cifra que refuerza la posición de España como uno de los mercados emisores europeos con mayor potencial de crecimiento para Omán. Se trata de un país que sabe mantener viva la llama de su herencia cultural mientras avanza hacia un futuro de modernidad, una nación donde el progreso se construye sobre los sólidos cimientos de sus raíces históricas’’, poniendo en valor la relevancia de Omán dentro del panorama turístico internacional. Además, destacó: ‘’La revista VIAJAR dirige su mirada hacia un destino seguro, con una excelente oferta hotelera y una población acogedora, un país que ofrece cultura, belleza natural y aventura’’.