Los 8 países con más Patrimonios Mundiales de la Unesco: lugares que todo viajero debería visitar, al menos, una vez en la vida

Hasta el momento en que escribíamos estas líneas, había 1.248 bienes inscritos como Patrimonio de la Humanidad en la famosa lista de la Unesco, distribuidos en 195 países, con Europa y Norteamérica abarcando el 46,47 % de los bienes.

Desde 1978 no es fijo el número de lugares que se inscriben al año, con un récord de máximos en el año 2000, cuando pasaron a incorporarse hasta 61 lugares, y uno de mínimos en 1989, cuando solo se añadieron siete. Veremos si este año se produce algún nuevo récord en la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que está prevista en Busán, Corea del Sur, en verano. En cuanto a España, nuestro país es el quinto en este listado, con los monumentos talayóticos de Menorca como los últimos en sumarse a él, el pasado 2023.

Val Camonica, Italia / Istock / Lumir Pecold

Italia: 61

Con el arte rupestre de Val Camonica, con sus importantes petroglifos prehistóricos, como el primer sitio italiano inscrito como Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979, Italia es el país con más incursiones en este famoso listado. Por supuesto, Roma, Florencia y Venecia lo acompañan.

Grutas de Mogao, China / Istock / sihasakprachum

China: 60

Hasta 1987 no empezaron a incorporarse enclaves chinos en la lista de la Unesco, con La Gran Muralla, el mausoleo del primer emperador Qin o las grutas de Mogao rompiendo el hielo. Paisajes culturales, santuarios de aves o tumbas imperiales comparten el privilegio de estar en este listado en el país chino.

Catedral de Aquisgrán, Alemania / Istock / jotily

Alemania: 55

Varias catedrales (como la de Aquisgrán, EspiraHildesheim y Colonia) forman parte del listado Unesco, junto a palacios de reyes locos, históricos complejos industriales y hasta regiones mineras.

Carnac, Francia / Istock / MSchauer

Francia: 54

Desde el icónico Monte Saint-Michel hasta el Palacio de Versalles, Francia atesora 54 lugares de Patrimonio Mundial, con los Megalitos de Carnac y de las costas de Morbihan como últimos inscritos en la lista el pasado 2025.

La Alhambra, Granada / Istock / alxpin

España: 50

La redonda cifra de 50 sitios Patrimonio aporta España, con la Alhambra, la catedral de Burgos, Córdoba, El Escorial y las obras de Gaudí como las primeras inscritas, allá por el año 1984.

India / Istock / Mlenny

India: 44

Con el bello Taj Mahal como uno de los primeros lugares indios en ser inscritos en la lista de la Unesco, India aporta otros sitios fascinantes, como el Qutab Minar, situado en Delhi, el minarete de ladrillo más alto del mundo, con una altura de 72,5 metros.

Tequila, Mexico / Istock / alisontoonphotographer

México: 36

Con históricas ciudades prehispánicas como joyitas dentro de la lista de la Unesco (de Teotihuacán a Chichén-Itzá) y sus zonas arqueológicas, México aporta también otros lugares singulares a la lista, como sus islas en el Golfo de California o su paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte / Istock / Gavin Guan

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 35

La Calzada y costa del Gigante, en Irlanda del Norte, es el primer sitio del Reino Unido que aparece en la lista de la Unesco. Fue en 1986, año en que también se incluyeron Stonehenge, la catedral y el castillo de Durham o la abadía de Fountains, y que este 2026 celebran su 40 aniversario en el listado.