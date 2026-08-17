Los nuevos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad en 2026: 19 espacios culturales, 5 naturales y uno mixto

Año tras año, la UNESCO estudia las peticiones de los diferentes países de alrededor del mundo para considerar qué lugares serán los privilegiados en entrar a formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad, la cual se encarga de catalogar, preservar y dar a conocer al mundo sitios de una importancia cultural o natural de carácter excepcional para la herencia de la humanidad. Creada en la década de 1970, la lista de Patrimonio de la Humanidad acumula en la actualidad más de mil lugares repartidos alrededor de 173 países.

El Monte Olimpo es una de las nuevas incorporaciones a la lista / ISTOCK / dbencek

A finales de este mes de julio pasado, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO celebró en la ciudad de Busan, en la República de Corea, su 48ª reunión, la cual concluyó con la inscripción de 25 nuevos sitios en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Sara Fernández García

Las nuevas incorporaciones

Tras un período de 10 días de deliberación, el Comité del Patrimonio Mundial concluyó que estos eran los lugares que merecían ser incluidos en su lista.

Teatros de la Amazonia, Brasil

Inspirados en la arquitectura francesa y europea, este bien consta de dos conjuntos: el Teatro da Paz y la Praça da República en Belém, y el Teatro Amazonas y el Largo de São Sebastião en Manaos. Construidos en la Edad de Oro de la Amazonia, entre 1879 y 1912, fueron diseñados como símbolos de ambición política y urbana.

Sitios de producción de porcelana artesanal de Jingdezhen, China

Este bien retrata la evolución de la porcelana artesanal entre los siglos X y XIX. En la ciudad de Jingdezhen se encontraban el Horno Imperial, los hornos civiles, gremios y asociaciones de comerciantes; fue centro de innovación tecnológica en la producción de porcelana, produciendo elementos de la más alta calidad, con sus piezas de color azul y blanco que se convirtieron en una mercancía muy apreciada internacionalmente.

La cerámica artesanal de Jingdezhen / Zhaoli JIN

Medinas de los sultanatos históricos de Comoras, Comoras

Se trata de un conjunto de seis ciudades históricas que se desarrollaron a partir de núcleos urbanos surgidos alrededor del siglo XI y que se transformaron en ciudades-Estado alrededor de los siglos XIV y XV. Con un sistema jerárquico común de organización social basado en costumbres matrilineales y matrilocales, con el tiempo se convirtieron en los principales centros urbanos de los sultanatos establecidos en el archipiélago.

Fósiles de peces óseos de Limfjord occidental, Dinamarca

Situado en el norte de Jutlandia, entre los acantilados costeros de Hanklit y Knudeklint, es el lugar más antiguo e importante para comprender la evolución temprana y la diversificación de los peces óseos modernos después de la extinción masiva del Cretácico. El área contiene abundantes fósiles marinos y terrestres excepcionalmente bien conservados entre los que se encuentran peces, tortugas marinas, aves, plantas y microfósiles.

Wadi Wurayah, Emiratos Árabes Unidos

En la cordillera de Hajar, en el Emirato de Fujairah, estas montañas presentan exposiciones extensas de secuencias de ofiolitas formadas durante los procesos tectónicos del Cretácico tardío. Situado en los bosques y arbustos xéricos de Al Hajar Foothill, reconocidos por su singularidad ecológica, Wadi Wurayah alberga 1099 especies registradas, al menos diez de ellas amenazadas a nivel mundial.

Los pantanos y humedales de Okefenokee / Istock / Alexander Ließ

Refugio nacional de fauna y flora silvestres de Okefenokee, Estados Unidos de América

Entre los estados de Georgia y Florida, este mosaico de humedales, sabanas y bosques formados por la interacción continua del agua, el fuego, la vegetación y la vida silvestre representa la turbera de agua dulce de tierras bajas más grande del mundo, así como uno de los ecosistemas más extensos e intactos de biodiversidad global de la llanura costera de América del Norte. Alberga una biodiversidad excepcional de 48 especies de mamíferos, 238 de aves, 39 de peces, y 90 de reptiles y anfibios, con una población significativa de caimanes estadounidenses.

Obras de Aalto, Finlandia

Tres edificios y conjuntos modernos que ejemplifican el Movimiento Moderno del siglo XX y su respuesta a las necesidades sociales generales. Arraigadas en las tradiciones de construcción finlandesas, estas obras están inspiradas en ideas modernistas internacionales y expresan una visión centrada en las personas.

Playas del Desembarco, Normandía, 1944, Francia

A lo largo de unos 80 kilómetros de costa, estas playas están directamente asociadas a los desembarcos aliados del 6 de junio de 1944, la primera fase de la Operación Overlord, que marcó el comienzo de la liberación de Europa occidental de la ocupación nazi. El bien conserva restos del Muro Atlántico alemán, búnkeres, rastros de campos de batalla, equipamientos bélicos originales y paisajes conmemorativos como el cementerio americano en Colleville-sur-Mer.

La playa de Étretat, en Normandía / Ilnur Kalimullin

Fortalezas reales capetianas del Languedoc, Francia

Este bien está compuesto por un total de ocho sitios fortificados, los cuales se construyeron sobre crestas rocosas escarpadas en lugares estratégicos. Estas fortificaciones formaron la columna vertebral de la recién creada senescalía de Carcasona, e ilustran a la perfección la consolidación política, militar y territorial de la Corona capetiana en Languedoc a través de una arquitectura ostentosa adaptada a la orografía abrupta.

El monte Olimpo y su entorno, Grecia

La montaña más alta del país, donde los antiguos griegos situaron la morada de sus Doce Dioses del Olimpo, con Zeus como soberano, las obras de Hesíodo y Homero convirtieron el Monte Olimpo en un punto de referencia central para la mitología de las culturas griega y romana. Los paisajes incluyen circos glaciares, acantilados de piedra caliza, sumideros kársticos y campos de olistolitos.

Antiguo sitio budista de Sarnath, India

Estos restos arquitectónicos y arqueológicos representan el sitio sagrado donde se cree que Buda pronunció su primer sermón en el siglo VI a.C.. Identificado por el propio Buda como uno de los cuatro principales lugares de peregrinación budista, Sarnath creció durante siglos gracias al mecenazgo real y monástico, hasta que en el siglo XII d.C. cayó en el olvido. Redescubierto en el siglo XVIII, actualmente vuelve a ser un lugar de peregrinación para los budistas del mundo.

El antiguo sitio budista de Sarnath / Istock / Mukul Mathur

Castillo de Alamūt y fortificaciones relacionadas, Irán

Desde finales del siglo XI, Alamūt fue el centro político, militar e intelectual del Nezāri Isma’ilis, un influyente movimiento islámico que se extendió por todo Irán y el mundo islámico. Este conjunto de fortificaciones servía como refugio y centro académico y cultural, sosteniendo a la comunidad Nezāri hasta la caída de Alamūt en 1256.

Sistema de teatros en condominio a la italiana de los siglos XVIII y XIX, Italia

Estos diez teatros construidos en las regiones de Emilia-Romagna, Marcas y Ubría muestran una arquitectura representativa del neoclasicismo con influencias del barroco tardío. Son un ejemplo del innovador sistema de condominio, con un modelo de financiación público-privado que permitió a municipios y ciudadanos colaborar en la construcción de teatros en ciudades pequeñas. Sirvió para fomentar el desarrollo de una red cultural generalizada, creando nuevos espacios de representación que contribuyeron a la formación de la opinión pública.

Antiguas capitales de Asuka y Fujiwara, Japón

Estas dos antiguas capitales del archipiélago japonés marcaron el establecimiento de un sistema estatal centralizado, modelado a partir de la ley codificaca china conocida como ritsuryō. El conjunto incluye palacios y oficinas gubernamentales, templos budistas, y vestigios arqueológicos.

Un edificio de arquitectura tradicional en Asuka / Nara01 Studio

Reserva Marina de Aqaba, Jordania

En el extremo más septentrional del Mar Rojo, la reserva comprende un mosaico de arrecifes de coral, praderas marinas y arrecifes mesofóticos. Destaca por sus corales resistentes al calor, que se han adaptado en los últimos 10.000 años a las olas de calor marinas, la alta salinidad y las elevadas temperaturas estivales. Alberga aproximadamente el 61% de todas las especies endémicas de coral duro del Mar Rojo.

Mezquitas excavadas en la roca y sitios sagrados asociados de Mangystau, Kazajistán

Son cinco templos sagrados tallados en la roca a orillas del Mar Caspio. Conocidas localmente como “mezquitas subterráneas”, son originarias del entorno nómada de las mesetas de Mangystau y Ustyurt, y han sido importantes destinos de peregrinación a lo largo de los siglos. Incluyen salas de oración, mihrabs, espacios para la contemplación, y tumbas de santos.

Castillos del monte Amel, Líbano

En el sur del Líbano, estas cinco fortalezas situadas en colinas prominentes y crestas estratégicas formaban una red de defensa y administración que controlaba los desplazamientos, la comunicación y los recursos agrícolas del territorio. Construidas entre el medievo y el siglo XIX, conservan restos del continuo intercambio de conocimientos entre las tradiciones europeas y de Oriente Próximo.

Beket-Ata, una de las mezquitas subterráneas de Kazajistán / Istock / tkachuk

Conjuntos funerarios de la nobleza xiongnu, Mongolia

Antiguos predecesores de una confederación de pueblos nómadas euroasiáticos, los xiongnu establecieron un poderoso imperio entre el siglo III a.C. y el II d.C. en lo que hoy es Mongolia. Este conjunto de ocho complejos funerarios proporciona información importante acerca de su cultura funeraria: los enterramientos se caracterizan por su gran tamaño y profundidad, acompañados de tumbas satélites y estructuras de sacrificio.

Sebastia, Estado de Palestina

Situado cerca de Nablus, en Cisjordania, conserva el registro arqueológico de la ocupación sucesiva por diferentes civilizaciones desde al menos el siglo IX a.C., pasando por los períodos helenístico, romano, bizantino e islámico. Sebastia conserva rastros arqueológicos relativamente directos de sus principales períodos de desarrollo, lo que permite una lectura clara de sucesivos sistemas políticos, religiosos y urbanos.

Centro urbano modernista de Gdynia, Polonia

En las dos calles más importantes del centro encontramos bloques de planificación de entreguerras y la mayoría de los edificios conservados del centro de la ciudad de ese período, que reflejan la aplicación de las ideas modernistas en el diseño arquitectónico. Este centro urbano ilustra una ruptura decisiva con el historicismo para convertir Gdynia en una nueva gran puerta de entrada de la Primera República Polaca.

Vista aérea de Gdynia, en Polonia / Istock / Wojciech Kic

Roças de Santo Tomé y Príncipe: sistema agrícola colonial y migración forzada, Santo Tomé y Príncipe

Se trata de un conjunto de seis plantaciones agrícolas coloniales portuguesas, dedicadas principalmente a la producción de café y cacao. El bien ilustra el funcionamiento de un sistema agroindustrial colonial a gran escala basado en la migración y el trabajo forzados, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, para sostener la producción de mercancías después de la abolición de la esclavitud.

Paisaje migratorio de Boma-Badingilo, Sudán del Sur

Compuesto por el Parque Nacional Boma, el Parque Nacional Badingilo y los paisajes de llanuras de inundación y sabanas circundantes, sus ecosistemas sustentan una de las migraciones de mamíferos terrestres más amplias del mundo. También refleja la diversidad cultural y lingüística de la región, con diversos grupos étnicos que han sido custodios de este paisaje mediante el pastoreo, la agricultura y la pesca durante siglos.

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakkhon Si Thammarat, Tailandia

El monasterio de Phra Mahathat ha funcionado como importante centro budista desde su fundación en el siglo VIII. Influenciado por las redes comerciales transoceánicas y de diversas tradiciones religiosas y arquitectónicas como el hinduismo, el budismo o el Centro de Java, Sri Lanka y Myanmar, en el monasterio siguen vivas tradiciones religiosas y locales que datan de más de 1.500 años.

El monasterio de Phra Mahathat, en Tailandia / Rowan Heuvel

Pueblo de Sidi Bou Saïd, Túnez

En lo alto de un montículo con vistas al Mediterráneo, este pintoresco pueblo se integra armoniosamente en la topografía del entorno. Desarrollado alrededor de la tumba del maestro y santo sufí conocido como Sidi Bou Saïd, que vivió entre los siglos XII y XIII, su estética es fácilmente reconocible por el aura mística que impregna el lugar.

Arquitectura modernista de Tashkent, Uzbekistán

Se trata de diez edificios modernistas construidos entre 1960 y 1990, período marcado por la reconstrucción y transformación tras el terremoto de 1966. El conjunto articula los principales espacios públicos de la ciudad y constituye una buena muestra de la integración de los principios de planificación modernista con las condiciones climáticas, sísmicas y culturales locales.