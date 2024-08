Nueva York va a llenarse de arañas gigantescas.

Ahora cierra los ojos, piensa que vas por la Gran Manzana y que te las encuentras aquí y allá con sus patrones amarillo, negro y rojo en el abdomen. Y ojo: son inofensivas. No te picarían. No te morderían. No te mandarían al hospital. Pero aun así siguen causando pavor. Sobre todo si sufres aracnofobia.