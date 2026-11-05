Nueva York de cine: un recorrido por los barrios y escenarios más famosos de películas y series (Friends, Desayuno con diamantes, Gossip Girl...)

Viajar a Nueva York es reencontrarse con una ciudad que ya hemos recorrido muchas veces en el cine y la televisión. Cuando vuelvo, algunas calles me resultan familiares antes incluso de recordar su nombre: la Quinta Avenida de Audrey Hepburn, el West Village de Carrie Bradshaw o las escalinatas del Met donde Blair Waldorf almorzaba con sus amigas. La pantalla puede ser una buena guía para orientarse, siempre que distingamos los lugares reales de los decorados y las fachadas. Es una forma de viajar que conecta con otros escenarios de película que VIAJAR ha seguido hasta la realidad.

La tienda insignia de Tiffany & Co. en la Quinta Avenida, escenario de Desayuno con diamantes, durante la temporada navideña. / Rossella De Berti

Midtown: de Audrey Hepburn a Kevin McCallister

En la esquina de la Quinta Avenida con la calle 57, la tienda insignia de Tiffany & Co. conserva una de las imágenes más reconocibles de Desayuno con diamantes. La película de 1961 fue la primera que rodó en el interior de la joyería. Unas manzanas más al sur, el hotel The Plaza aparece en Solo en casa 2, cuando Kevin McCallister convierte Nueva York en su particular campo de aventuras.

Su recorrido continúa por Central Park y el árbol de Navidad del Rockefeller Center, dos escenarios que forman parte de la película. Duncan’s Toy Chest, la juguetería que visita Kevin, es ficticia, aunque está inspirada en FAO Schwarz. La diferencia entre el decorado imaginado y el lugar que inspiró la escena también forma parte del viaje.

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Upper East Side: el Nueva York de Gossip Girl

La escalinata del Met, en la Quinta Avenida, es uno de los puntos de encuentro más buscados por los seguidores de Gossip Girl: allí Blair Waldorf y su círculo compartían sus almuerzos. Algo más al norte, el Museo de la Ciudad de Nueva York prestó su fachada a los colegios Constance Billard y St. Jude. Es una parada que permite sumar historia y arte a la ruta; VIAJAR recoge otros espacios culturales en su guía de museos gratuitos de Nueva York.

La serie también convirtió el hotel Lotte New York Palace en parte de su imaginario. Y el primer plano de Serena llegando a Grand Central Terminal recuerda que la ruta de Gossip Girl enlaza Midtown con el Upper East Side: dos barrios unidos por el ritmo y la elegancia de la serie.

La escalinata del Met, en la Quinta Avenida, donde Blair Waldorf y sus amigas se reunían en Gossip Girl. / SergeYatunin

West Village: las fachadas de Friends y Sexo en Nueva York

En la esquina de Bedford y Grove, la fachada de un edificio residencial del West Village representa el hogar de los protagonistas de Friends. Pero la serie se rodó principalmente en estudio: el edificio que vemos desde la calle es real, mientras que los apartamentos y Central Perk eran decorados. Conviene llegar sabiendo qué se está viendo: una fachada que forma parte de la memoria televisiva, no el café de la serie.

A poca distancia, en Perry Street, el número 66 sirvió como exterior del apartamento de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Es una vivienda privada, así que lo respetuoso es observarla desde la acera y no subir a los escalones. El barrio ofrece mucho más que esas dos paradas: calles arboladas, pequeñas plazas y cafeterías que conservan el carácter residencial del Village.

La fachada del edificio del West Village que sirvió como exterior del apartamento de Friends. / Christa Boaz

Del Lower East Side a Morningside Heights

En el Lower East Side, Katz’s Delicatessen mantiene vivo el recuerdo de Cuando Harry encontró a Sally. El local aparece en una de las escenas más célebres de la comedia romántica y sigue siendo una parada reconocible para quienes llegan a Nueva York con la película en la memoria.

Más al norte, la fachada de Tom’s Restaurant, en Morningside Heights, se convirtió en el Monk’s Café de Seinfeld, el diner donde Jerry, George, Elaine y Kramer conversaban. El restaurante existe de verdad; la cafetería que vemos en la serie pertenece a la ficción. Ambas paradas muestran cómo Nueva York puede ser escenario real y, a la vez, lugar reinterpretado por la televisión.

El parque de bomberos Hook & Ladder 8, en Tribeca, que sirvió como cuartel de los Cazafantasmas. / spiroview inc

Tribeca y el Upper West Side: cazafantasmas y detectives

En Tribeca, Hook & Ladder Company 8 sigue siendo un parque de bomberos en funcionamiento, además de ser conocida como el cuartel general de los Cazafantasmas. En el Upper West Side, el edificio del número 55 de Central Park West quedó asociado a Ghostbusters como Spook Central, mientras que la escalinata de la Biblioteca Pública de Nueva York aparece en otra de sus escenas memorables.

El Upper West Side suma un escenario más reciente: The Belnord, en West 86th Street, es la fachada del Arconia de Solo asesinatos en el edificio. Los interiores de la residencia ficticia se rodaron en estudio. La visita al exterior puede enlazarse con un paseo por las calles del barrio y Central Park, sin olvidar que The Belnord es un edificio residencial.

Escalera del edificio de apartamentos en el número 64 de Perry Street, que aparece como el apartamento de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City. / AlizadaStudios

Brooklyn: la ciudad vista desde el puente

La ruta puede terminar cruzando el puente de Brooklyn, que también forma parte de la historia de Sexo en Nueva York. A mitad del recorrido, Manhattan queda detrás y Brooklyn empieza a tomar protagonismo. La ciudad cambia de escala, pero mantiene ese efecto de familiaridad que dejan las películas: uno reconoce un perfil, una luz o una esquina y, de pronto, entiende por qué Nueva York ha inspirado tantos relatos.

El cine también abre otras rutas lejos de Manhattan. Egipto, por ejemplo, permite viajar entre las páginas de Terenci Moix y los escenarios de Agatha Christie; Nueva York ofrece una experiencia distinta, construida a partir de barrios, fachadas y escenas que siguen ahí cuando termina la película.

Una calle de DUMBO enmarca el puente de Manhattan, uno de los rincones más fotografiados de Brooklyn. / Filippo Bacci

Haz realidad un viaje a Nueva York a tu medida

Nueva York se puede descubrir siguiendo una serie favorita, una película o simplemente el deseo de caminar por barrios con personalidad propia. Club VIAJAR y PANGEA ayudan a diseñar un recorrido a medida, combinando los escenarios que más te interesan con el tiempo para conocer la ciudad más allá de la pantalla.

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El puente de Brooklyn al atardecer, con el skyline de Manhattan al fondo. / Chris Martin

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