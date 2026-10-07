Uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del planeta: auroras sobre fiordos, playas árticas y montañas nevadas

En el norte de Noruega, una banda verde puede extenderse sobre un fiordo mientras las montañas nevadas siguen recortadas contra la oscuridad. Buscar auroras boreales en Tromsø, Alta o las islas Lofoten implica dedicar tiempo a observar esos cambios. El cielo marca el ritmo de las salidas nocturnas, pero los museos, las playas y la vida de sus ciudades también dan motivos para viajar a Noruega .

Auroras boreales sobre el pueblo pesquero de Hamnøy, en las islas Lofoten. / MUMEMORISE

Tromsø y Alta se encuentran bajo la influencia del óvalo auroral, la franja donde se concentra buena parte de esta actividad. Las luces se producen cuando partículas cargadas interactúan con los gases de la alta atmósfera. Aquí pueden aparecer auroras sin una gran tormenta geomagnética, una ventaja frente a lugares más meridionales, como las Tierras Altas de Escocia , donde observarlas suele requerir una actividad más intensa.

Cruzar el círculo polar también transforma la relación con la luz. Durante parte del invierno, el sol permanece bajo el horizonte y el mediodía puede adquirir tonos azulados. La noche polar cambia los horarios y el aspecto del paisaje. En el archipiélago de Svalbard , más al norte, la oscuridad llega a permitir la observación de auroras en horas diurnas.

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Tromsø, Alta y Lofoten, tres escenarios para mirar al cielo

Tromsø permite combinar museos y paseos urbanos con salidas hacia Kvaløya o los valles del interior. Las nubes de la costa pueden aconsejar un cambio de ubicación. Alta, situada al fondo de su fiordo, presenta un clima generalmente más seco. La elección de la base influye en los desplazamientos de cada noche, aunque ninguna localidad asegura el avistamiento.

Las Lofoten atraen por sus montañas escarpadas y playas abiertas al mar, como Uttakleiv, Haukland y Skagsanden. Su exposición al Atlántico trae viento y cambios rápidos de tiempo. Aquí el paisaje costero tiene tanto protagonismo como la aurora: la arena mojada puede recoger los reflejos del cielo mientras las cumbres permanecen oscuras al fondo.

Vista nocturna de Tromsø con la Catedral del Ártico iluminada, las montañas nevadas y una aurora boreal. / SeppFriedhuber

Cuándo buscar auroras boreales en Noruega

De septiembre a marzo se concentra buena parte de la temporada de observación. El otoño permite salir antes del frío más intenso; el invierno añade paisajes nevados y largas horas de oscuridad. Elegir la época también supone decidir qué hacer durante el día, desde recorrer ciudades hasta dedicar más tiempo a los escenarios invernales.

¿Basta con que el cielo esté despejado? Hace falta que coincida la actividad auroral. Los pronósticos ayudan a orientar la búsqueda, pero las nubes pueden ocultar incluso un episodio intenso. Dedicar varias noches amplía las oportunidades sin garantizar el encuentro.

Una aurora boreal ilumina el cielo sobre un lavvu, la tienda tradicional sami, cerca de Tromsø. / Nikki Bidgood

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Fiordos y playas árticas, dos formas de vivir la espera

En un fiordo, las laderas delimitan la vista y el agua tranquila puede reflejar las bandas luminosas. En las playas de las Lofoten, el horizonte se abre y se escucha el oleaje. Un mismo fenómeno ofrece imágenes diferentes según el entorno, como sucede en Jökulsárlón, en Islandia , donde el hielo de la laguna aporta otro primer plano a las noches de auroras.

Para disfrutar de esos momentos conviene preparar el abrigo y escoger un emplazamiento seguro. Si se quiere fotografiar, el trípode ayuda a estabilizar la cámara y las baterías de repuesto se conservan mejor cerca del cuerpo. La comodidad importa cuando se permanece quieto al aire libre, especialmente si sopla viento. También hay que respetar las propiedades y evitar pisar terrenos delicados para conseguir una imagen.

Una aurora boreal se refleja sobre un fiordo rodeado de montañas nevadas en las islas Lofoten. / den-belitsky

Museos polares y la historia de las auroras en Alta

En Tromsø, el Museo Polar recorre la historia de las expediciones y de quienes vivieron de la caza en el Ártico. El Museo Universitario permite conocer la cultura sami. Las comunidades del norte forman parte esencial del viaje, una dimensión también importante en los parques nacionales de Canadá , donde la conservación está vinculada al conocimiento de los pueblos indígenas.

Alta aporta una historia directamente relacionada con las luces nocturnas. En 1899, el físico Kristian Birkeland impulsó un observatorio en el monte Haldde para investigar su origen. La búsqueda de una explicación científica llevó a los investigadores hasta una cumbre ártica, donde trabajaron bajo condiciones difíciles. Conocer ese pasado añade otra perspectiva al momento de levantar la vista después de cenar.

La aurora boreal aparece tras la Catedral de las Luces del Norte, en Alta. / Friedhuber

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