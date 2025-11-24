Nepal: un viaje por todo lo alto

La lista se completa con las poblaciones de Patan y Bhaktapur, un atracón de belleza artística y arquitectónica. La primera atesora la más hermosa plaza Durbar del valle —ya que es su ciudad más antigua—, así como gran cantidad de esculturas de gran valor en el museo local. Se fundó en el siglo III a. C. como primera capital del Reino de Nepal, pero no fue hasta la visita del rey Ashoka, impulsor del budismo en Asia Central y del Sur, que se definió el trazado definitivo de sus calles. Se construyeron cuatro templos en cada uno de los puntos cardinales, más uno mayor en el centro, de forma parecida a los mandalas o pinturas de meditación budistas. Por eso, en la plaza mayor distintas pagodas o mandirs llaman la atención, siempre con siete pisos que simbolizan el mismo número de estadios que debe superar el hombre para alcanzar la iluminación. Pero la más famosa de todas es la de Nyatapola, que señorea la plaza Taumadhi Tole de Bhaktapur. A decir verdad, es allí donde se encuentra el conjunto urbano mejor preservado del valle, destacando en pleno centro el Palacio de las 55 ventanas y el baño real Sundari Chowk, protegido por dos imponentes cobras de bronce. Tanto esplendor se debe a que la “ciudad de las bellezas” fue lugar de paso obligado en la ruta entre China, el Tíbet y la India. Se la conoce también por su tradición cerámica, algo que comprobamos callejeando: por todos lados aparecen docenas de jofainas y vasijas secándose al sol en medio de las plazas, tendidas sobre esterillas. Los abuelos hacen tertulia a la sombra con la excusa de que las vigilan, y por los rincones resuena el batir de un martillo sobre el cobre o el repiqueteo de un cincel sobre la madera, trazando filigranas bellísimas que decorarán puertas y ventanas. El conjunto parece extraído de otra época, y más porque aquí brilla por su ausencia el tráfico rodado.