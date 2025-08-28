“Cuando necesito desconectar del mundo, cierro los ojos y vuelvo a esa playa de Costa Rica”. Así es el poder sanador de la naturaleza del país centroamericano

Costa Rica es uno de los lugares con mayor diversidad de tortugas marinas del planeta, muchas en peligro de extinción. En sus playas anidan especies como la baula, la verde o la carey que se acogen a programas de conservación donde los turistas pueden participar como voluntarios para así conectar con un tipo de turismo más consciente y transformador. El contacto con las tortugas tiene algo místico. Desde verlas salir del mar para enterrar sus huevos en la arena a observar cómo las crías llegan al mar. “Es una forma de devolver algo a la naturaleza, de dejar una huella positiva”.