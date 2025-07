Naturaleza, emociones y sostenibilidad: Tres historias que conectan con la esencia de Costa Rica

Más allá de la ficción, Bárbara recuerda sus momentos personales más especiales. “Me enamoré de Costa Rica cuando me perdí en la selva buscando un manantial. Llevaba un machete y abría trocha entre los árboles de jabillo, llenos de pinchos. Me acabé perdiendo, pero me sentía absolutamente libre”. Pero para libertad la que le produjo bañarse en el río Celeste desnuda. “En ese momento tan íntimo y especial, de repente vi un jaguar, que es algo que no suele resultar nada fácil”. También resalta su contacto con comunidades indígenas como los Bri-Bri. “Otra experiencia que ya llevo siempre conmigo”.