Ni Narbona, ni Carcassonne: el encantador pueblo del Sur de Francia que nadie conoce y que es perfecto para una escapada desde España

El más sorprendente es Les Carrasses, un ‘chateau’ levantado en una histórica finca de carácter vitivinícola en el siglo XIX que hoy se ha reconvertido en un hotel con encanto y villas de ensueño, de la mano de la compañía Domaine & Demeure. La experiencia que ofrece es lo más parecido a ese ‘art de vivre’ francés tan característico de la región y que poco (o nada) tiene que ver con el parisino. Y esta ruta en bici es, sin duda, la excusa perfecta para descubrirlo.