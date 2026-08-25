Nadie la visita, pero tiene las playas más bonitas de África: playas paradisiacas, vegetación exuberante y peces de colores con los que bucear

Aunque para muchos es el gran viaje de su vida, viajar a Seychelles es una experiencia que nunca se agota. La multitud de islas que forman el archipiélago, cada una con su identidad y su personalidad, hacen que cada visita al país sea diferente. Mahé, Praslin, La Digue, Silhouette... la lista de imprescindibles es inabarcable. Pero hay una isla algo apartada, que casi nadie visita y que es el lugar al que tienes que viajar si buscas privacidad: Desroches.

Seychelles es un paraíso natural en la costa africana / Unsplash / Christian Cacciamani

Las Outer Islands, las islas de Seychelles que debes visitar si quieres evitar las multitudes

Las Islas Exteriores (Outer Islands) son un grupo de 72 cayos de arena y atolones coralinos situados fuera de la plataforma granítica principal que define las islas principales de Seychelles.

Su lejanía a la capital de entre 230 y 1.100 kilómetros han provocado que tengan pocos habitantes fijos y también pocos turistas. ¿El resultado? Un ecosistema casi intacto, pocas multitudes y la posibilidad de vivir el destino de la forma más auténtica.

Todas ellas comparten algunas características (playas paradisiacas, vegetación exuberante, arena blanca y agua turquesa), pero cada una tiene su personalidad. Y hoy ponemos el foco en Desroches.

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Viajar a Desroches: qué esperar de esta isla exclusiva

La sensación no es de estar visitando uno de los países más codiciados por los viajeros, sino de estar aislado en el paraíso. El agua transparente y el océano infinito esconden bajo la superficie 70 kilómetros de arrecifes de coral intactos.

Bucear o hacer esnórquel en Desroches es encontrarse con peces mariposa, peces ángel, peces soldado y damiselas que viven entre los corales. Algo más allá, también es posible hacer inmersiones con tiburones de arrecife, barracudas, rayas y meros.

El plan en Desroches es disfrutar de los tesoros naturales de la isla / Unsplash / Yuliya Pankevich

Además, a diferencia de otras islas también impresionantes, pero menos preparadas, en Desroches es posible encontrar un alojamiento de lujo desde el que sentar base para priorizar, solo durante unos días, el descanso y la buena vida.

Pasear en bicicleta entre cocoteros, ver tortugas gigantes en libertad y recorrer su ajetreada vida marina son las principales ocupaciones del viajero.

Four Seasons Resort en Desroches, un paraíso en la tierra / Four Seasons Resort

Qué islas visitar si viajas a Seychelles

Aunque Desroches está completamente aislada, es posible combinar un viaje a este recóndito lugar con paradas en otras islas de Seychelles a través de vuelos internos. De camino a la isla, conocerás Mahé, donde es casi obligatorio descubrir la capital, Victoria.

Otras islas que puedes descubrir son Praslin, con el bosque del Vallée de Mai como imprescindible, y La Dingue, un terriotorio bellísimo y sin coches que podrás explorar en bicicleta.

La naturaleza de Seychelles es tan poderosa que parece hecha por ordenador / Unsplash / Pawel Wieladek

Cómo organizar un viaje a medida a Desroches

Un viaje a Seychelles levanta muchas incógnitas: cuánto tiempo pasar en cada isla, cuál es la mejor época del año o cómo organizar el recorrido de la mejor forma posible. Resolver todo eso con la ayuda de personas que conocen el lugar de primera mano permite transformar esa idea inicial en un viaje real y personalizado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración proporcionada por los expertos de VIAJAR, puedas organizar tu viaje con la atención excelente de PANGEA.

La ventaja de un viaje a medida es precisamente esa: poder ajustarlo todo a tus gustos, desde el tipo de experiencia hasta el presupuesto, con la tranquilidad de contar con un equipo que te acompaña en todo momento. Viajar tranquilo es hacerlo sabiendo que cada detalle está bien pensado antes incluso de empezar.

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El paraíso se asoma al agua en Desroches / Four Seasons Resort

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