La ciudad más auténtica de toda China es la que todo el mundo se salta al preparar su itinerario: arrozales, ríos navegables y pequeñas aldeas
Guilin reúne algunos de los paisajes más espectaculares de China, desde las terrazas de arroz de Longji hasta el río Li. La ciudad será una de las grandes paradas de la Expedición VIAJAR China Exclusiva.
Al viajar a China, encontrarás una versión del país que se define por ciudades inabarcables y trenes de alta velocidad. Y luego está Guilin. Aquí, las agujas de piedra caliza emergen entre arrozales, los barcos avanzan por aguas de color esmeralda y las pequeñas aldeas todavía conservan las costumbres de las minorías étnicas que llevan siglos habitando las montañas.
Este paisaje del sur del país será una de las grandes sorpresas de la próxima Expedición VIAJAR China Private Collection, que se celebrará del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2026. El recorrido permitirá conocer una parte de China que rara vez aparece en los primeros viajes al país y hacerlo, además, en uno de sus momentos más fotogénicos: justo después de la cosecha, cuando los arrozales adquieren tonos dorados.
Qué esperar de Guilin, la ciudad de los lagos y las montañas kársticas
El propio nombre de Guilin significa "bosque de olivos dulces", una referencia a los árboles que poblaban el territorio. La ciudad prosperó durante las dinastías Tang y Song gracias a su posición como nexo entre el Gobierno central y las regiones fronterizas del sur. De aquella época se conserva tanto que, desde 1981, cuenta con una protección especial por el valor de su patrimonio cultural.
La vida urbana está definida por el paisaje. Alrededor de la ciudad, el horizonte est está dominado por montañas de caliza de formas imposibles, y el medio de transporte preferido es a través del agua. Los lagos Cedar y Banyan ocupan parte del antiguo foso que rodeaba la ciudad medieval y están conectados (entre sí y con otros cuerpos de agua) mediante ríos y canales por los que navegan pequeñas embarcaciones. Al caer la noche, las pagodas del Sol y la Luna se iluminan en la orilla del lago Cedar y dibujan una de las imágenes más reconocibles de Guilin.
Qué ver en Guilin: arrozales de Longji, el río Li y Yangshuo
A unos 2.000 metros de altitud, las terrazas de arroz de Longji cubren alrededor de 66 kilómetros cuadrados de montaña. Conocidas como «la columna vertebral del dragón», esta estrucutra comenzó a tallarse en época medieval y son el resultado de unos 700 años de trabajo de las minorías étnicas zhuang y yao. Generación tras generación, sus habitantes adaptaron las laderas para aprovechar el agua y cultivar incluso en los terrenos más escarpados. Las aldeas de la zona todavía conservan trajes, celebraciones y costumbres propias.
El tramo del río Li que une Guilin con Yangshuo es uno de los paisajes más fotografiados de China. Durante el crucero, las agujas kársticas se reflejan en el agua, mientras las aldeas aparecen entre la vegetación y los pescadores avanzan acompañados por cormoranes, una técnica tradicional que durante siglos formó parte de la vida cotidiana del río.
Guilin, una de las paradas de la Expedición VIAJAR China Exclusiva
La Expedición VIAJAR China Exclusiva, que tendrá lugar del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2026, incluirá Guilin dentro de un recorrido pensado para descubrir diferentes caras del país. En esta etapa, el viaje se detendrá en sus lagos urbanos, las terrazas de arroz de Longji y el río Li, tres paisajes que explican por qué esta región ocupa un lugar propio dentro del imaginario chino.
El calendario permitirá, además, contemplar los arrozales recién cosechados y recorrer la zona cuando las laderas adquieren sus colores más intensos. Una oportunidad para descubrir una China de agua y pequeñas aldeas que parece encontrarse a una distancia enorme de Pekín, aunque forme parte del mismo viaje.
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