La muralla más impresionante de Europa está en una ciudad dividida entre dos continentes: del siglo V, venerada por la ingeniería y la más efectiva de la historia

A unos kilómetros al oeste de Estambul se alza la Muralla de Anastasio, un enorme sistema de defensa exterior levantado en el siglo V, durante el reinado de León I. Con casi 56 km de longitud original, más de 5 metros de altura y 3,3 metros de grosor, fue pensada para frenar invasiones cuando todavía se encontraban a unos kilómetros de Constantinopla. Acabó abandonada alrededor del siglo VII por lo caro que resultaba mantenerla y porque no se demostró demasiado útil, ya que fue traspasada en numerosas ocasiones. No obstante, todavía quedan tramos visibles que permiten imaginar su envergadura.