Moray, el enigmático laboratorio inca que es uno de los puntos de energía más fascinantes del mundo

A pocos kilómetros de Moray se encuentran las Salinas de Maras, otro de los maravillosos secretos que salpica la Cordillera de los Andes. Un blanco deslumbrante colorea este mosaico compuesto por más de 3.000 pozas que descienden por la ladera de la montaña. Las terrazas de sal están alimentadas por una fuente natural rica en minerales, funcionando desde tiempos preincaicos. Desde los distintos miradores es posible apreciar cómo las familias locales recolectan la sal de forma tradicional. Sus propiedades son incontables, empezando por las antiinflamantorias y cicatrizantes y terminando por su bajo contenido en sodio, que permite que sea ideal para hipertensos.