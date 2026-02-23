Moravia y Bohemia del Sur: la otra cara de Chequia

En el sur de Bohemia, a unas 3 horas de Praga en tren, el castillo de Český Krumlov se alza majestuoso dando la bienvenida al viajero. Desde hace algunos años, sobre todo desde que el turismo chino sucumbió ante esta joya declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992, no se puede entrar con autobuses al casco histórico y, si bien, esto puede resultar un hándicap por la caminata que hay que darse desde el parking aledaño, poner un pie en esta ciudad de 13.000 habitantes entrando por la parte baja del viaducto (recuerda un poco a la ciudad medieval más bonita de España) que conecta el castillo con el teatro barroco y los jardines, es un tesoro para la vista.