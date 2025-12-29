El monumento romano mejor conservado de la Antigüedad abre al público por primera vez sus salas secretas: es la gran joya de la arquitectura imperial y fundamental para conocer la historia monumental de Roma

El protagonista de esta nueva etapa es el Panteón de Agripa, antiguo templo romano encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto y concluido, en su forma actual, por orden del emperador Adriano en el año 126. Su nombre procede del griego Pántheion, “templo de todos los dioses”, y ostenta el título de primer edificio pagano convertido al catolicismo, monumento de la Antigua Roma mejor conservado del mundo y mayor cúpula de hormigón sin armar de la historia.