Monteriggioni, el pueblo medieval más espectacular de la Toscana: murallas intactas, una fortaleza y la inspiración de Dante para la Divina Comedia

Monteriggioni no es solo un lugar de ensueño. Su gastronomía también es un regalo para los sentidos y, aunque el pueblo es pequeño, se pueden encontrar varias trattorias donde probar lo mejor de la cocina toscana: pici al ragù (pasta hecha a mano similar a los espaguetis, pero mucho más gruesa), cinghiale, pecorino o bruschetta con aceite de oliva (local, of course). Y, en cualquiera de las enotecas de la localidad, también se deben probar los vinos de la región, como el Chianti classico.