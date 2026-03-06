Las 10 montañas con las formas más curiosas del mundo: colinas colmena, chimeneas de hadas y montañas de chocolate reúnen este conjunto imposible

Los choques y movimientos de las placas tectónicas han dado lugar a curiosas formaciones montañosas, a las que la actividad volcánica y la erosión han terminado de modelar y que hoy son su gran atractivo turístico. En algunos casos, el molde adopta forma de montículos de chocolate, como en el caso de las famosas colinas de Bohol, en Filipinas, que son obra de la elevación tectónica de depósitos de piedra caliza y corales que se hallaban en el fondo del mar hace millones de años.