Las 10 montañas con las formas más curiosas del mundo: colinas colmena, chimeneas de hadas y montañas de chocolate reúnen este conjunto imposible
Torres diabólicas y picos cilíndricos protagonizan este escarpado mapa
Los choques y movimientos de las placas tectónicas han dado lugar a curiosas formaciones montañosas, a las que la actividad volcánica y la erosión han terminado de modelar y que hoy son su gran atractivo turístico. En algunos casos, el molde adopta forma de montículos de chocolate, como en el caso de las famosas colinas de Bohol, en Filipinas, que son obra de la elevación tectónica de depósitos de piedra caliza y corales que se hallaban en el fondo del mar hace millones de años.
Del mismo modo se formaron los ya tan cinematográficos (gracias a Avatar) pilares de Zhangjiajie, esta vez por gruesas capas de arenisca de cuarzo que se levantaron de un antiguo lecho marino hace unos 380 millones de años, tras millones de años de erosión por acción del agua y el hielo.
Colinas de chocolate, Bohol, Filipinas
En la décima isla más grande de Filipinas, un singular paisaje atrae todas las miradas: 1.200 colinas con forma cónica que se tornan marrones durante la estación seca, lo que les da un aspecto de montículos de chocolate. Desde el mirador del Complejo Colinas de Chocolate se tienen las mejores vistas de esta formación geológica.
Zhangjiajie, Hunan, China
Mundialmente famoso por Avatar, este parque forestal forma parte de un área más grande, Wulingyuan, que es Patrimonio de la Humanidad. En él se alzan 3.000 pilares y picos de arenisca de cuarzo, muchos de los cuales tienen más de 200 metros de altura.
Chimeneas de hadas, Capadocia, Turquía
Este paisaje volcánico esculpido por la erosión es el hogar de las llamadas chimeneas de hadas, unos pináculos que dominan el valle de Göreme, cuyo parque nacional es patrimonio mundial. Algunos alcanzan los 40 metros de altura.
Cordillera Bungle Bungle, Australia
La estrella del Parque Nacional Purnululu, en el norte del país, alberga estas curiosas colinas con forma de colmena en cuya superficie se aprecian unas estrías en color gris oscuro formadas por cianobacterias. Estas formaciones sedimentarias se depositaron entre hace 275 y 250 millones de años. El viento y la lluvia las moldearon con esa forma.
Hin Sam Wan (Three Whale Rocks), Bueng Kan, Tailandia
Esta formación rocosa crada hace unos 75 millones de años en el Parque Nacional Phu Sang alberga tres montañas con forma de ballena, que son todo un atractivo turístico. Y no es la única montaña con forma de animal: hay otra que asemeja un elefante.
Torre del Diablo, Wyoming, Estados Unidos
Situada en el extremo nordeste del estado de Wyoming, esta montaña también alcanzó fama mundial gracias a una película: Encuentros en la tercera fase. Este cuello volcánico de las Colinas Negras se formó por la solidificación del magma en la corteza terrestre.
Ulvetanna Peak, Antártida
Más que su forma, el hecho de que los picos de esta montaña en la Tierra de la Reina Maud sobresalgan entre la nieve del continente helado es lo que le da su curioso aspecto. Se cartografió gracias a los datos topográficos y fotos aéreas de la sexta expedición antártica noruega (entre 1956 y 1960). Su pico más alto alcanza casi los 3.000 metros.
Panská skála, Bohemia, República Checa
Conocida como la Calzada del Gigante checa, este monumento natural en la región de Liberec está formado por columnas de basalto hexagonales y pentagonales de hasta 12 metros, todo un órgano de piedra que surgió hace unos 30 millones de años por la actividad volcánica.
Monte Asgard, Nunavut, Canadá
Los dos picos cilíndricos con cima plana que forman este monte en el Parque Nacional Auyuittuq son los que hacen singular esta montaña en la península de Cumberland de la isla de Baffin. Alcanzan los 2.015 metros de altitud.
Monte Roraima, Venezuela
Este tepuy de unos mil metros de altitud, con sus paredes verticales y cima plana, está ubicado en el Parque Nacional Canaima y forma parte del escudo guayanés, uno de los más antiguos del planeta, de unos 2.000 millones de años.
