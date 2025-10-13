Los monasterios más remotos del mundo: preciosas construcciones que rozan el cielo
Monasterios que son el claro ejemplo de la grandiosidad de nuestro mundo.
Suspendidos en el aire es el significado de meteora en griego. Y es un concepto ilustrativo de muchas de las construcciones monásticas repartidas por el mundo ubicadas en lugares imposibles, sin carreteras transitables de acceso, casi inaccesibles.
En concreto, los monasterios de Meteora, como señala su ficha de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, ilustran una etapa significativa de la historia, la de los siglos XIV y XV, cuando los ideales eremíticos del cristianismo primitivo fueron aupados a un lugar de honor por las comunidades monásticas, tanto en el mundo occidental (en Toscana, por ejemplo) como en la Iglesia ortodoxa. Sin embargo, hay que recordar que el concepto de eremita ha estado ligado al ser humano desde tiempos ancestrales.
Monasterio de Montserrat, Barcelona (España)
Fue en 1025 cuando un grupo de monjes de Ripoll construyeron este cenobio benedictino a 720 metros de altitud junto a una capilla donde se encontró la imagen de la virgen en el 880. Este año se conmemoran sus mil años.
La Verna, Toscana (Italia)
Este santuario franciscano está inmerso en los Apeninos toscanos, rodeado de un bosque de hayas y abetos. Es un lugar sagrado para los franciscanos porque es donde San Francisco de Asís recibió los estigmas en 1224.
Iglesia en el Pilar de Katsji, Georgia
En este monolito de piedra caliza georgiano, cerca de la ciudad de Chiatura, se ubica una iglesia con tres celdas para ermitaños que albergó a monjes hasta hace unos años.
Templo Xuankong, China
Este templo colgante en la cumbre Cuiping del Monte Heng (al norte de la provincia de Shanxi) fue construido hace más de 1500 años y es el único en China que consagra tres religiones: budismo, taoísmo y confucianismo.
Taktsang, Nido del Tigre, Bután
A 3.120 m se encuentra este complejo de templos budistas, en el valle de Paro. Su ubicación aislada, junto a una de las cuevas donde meditó el gurú budista Padmasambhava, hace que solo se pueda acceder a él por senderos de montaña.
Taung Kalat, Myanmar
Ubicado en uno de los tapones del volcán inactivo Popa se encuentra este monasterio famoso por albergar a 37 nats (espíritus birmanos). Se asciende a él tras superar 777 escalones.
Debre Damo, Etiopía
Un monasterio del siglo VI alberga esta montaña en la región de Tigré. Solo se puede acceder a él mediante cuerdas por un acantilado de unos 15 metros, como se aprecia en la imagen.
Monasterio de Ostrog, Montenegro
A 900 metros sobre el nivel del mar y sobre una formación rocosa llamada Ostroška greda, este monasterio se construyó alrededor del año 859 y está dedicado a San Basilio de Ostrog.
Meteora, Grecia
Sobre las rocas de arenisca de Meteora, con alturas de más de 600 metros, empezaron a asentarse monjes anacoretas desde el siglo XI. El renacimiento del ideal eremítico en el XV hizo que se edificaran hasta 24 monasterios.
Monasterio de Cristo en el Desierto, Nuevo México (EE. UU.)
Hogar de una comunidad benedictina, este monasterio cerca de Abiquiú y del cañón del río Chama, se encuentra rodeado de kilómetros de naturaleza. Fue fundado en 1964.
Síguele la pista
Lo último