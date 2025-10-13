Los monasterios más remotos del mundo: preciosas construcciones que rozan el cielo

En concreto, los monasterios de Meteora, como señala su ficha de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, ilustran una etapa significativa de la historia, la de los siglos XIV y XV, cuando los ideales eremíticos del cristianismo primitivo fueron aupados a un lugar de honor por las comunidades monásticas, tanto en el mundo occidental (en Toscana, por ejemplo) como en la Iglesia ortodoxa. Sin embargo, hay que recordar que el concepto de eremita ha estado ligado al ser humano desde tiempos ancestrales.