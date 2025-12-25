La misteriosa pasajera de Torenza que desató la locura en las redes sociales (y en mi ascenso al volcán Pacaya de Guatemala)

“¿No ha visto el revuelo que ha habido en redes debido a la llegada de una pasajera de un país del que nadie sabe?”. Reconozco que en esta viralidad me he quedado atrás, pero quiero saber más. Leonel me guía a lomos de un caballo por las faldas del volcán sin revelar nada más sobre esta curiosa historia a pesar de mi insistencia. Miembro de una familia dedicada al completo al turismo en el Pocaya, confiesa haber subido al volcán más de 10.000 veces. Es la agencia Sin Fronteras, especializada en experiencias únicas y a medida por todo el país, la que me ha puesto en contacto con él. Mientras mi caballo Trueno asciende lentamente, no puedo estar más satisfecha de la decisión de haber alargado mi viaje unos días más para así poder visitar ésta y otras maravillas que me quedaban pendientes en el país.