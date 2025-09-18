El misterio de la única obra arquitectónica de Gaudí fuera de España: todavía no se ha construido pero será idéntica a una capilla inédita de la Sagrada Familia

Años más tarde, el sacerdote le pidió a Gaudí (vía carta postal) que le ayudara con la construcción de una capilla para la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles. Y el arquitecto no solo accedió encantado, sino que le respondió enviándole el boceto de una capilla más que singular: se trataba de un templete inédito en el que Gaudí estaba trabajando para realizar también en la Sagrada Familia, y que estaría dedicado a la misma virgen. De haberse hecho realidad, hubiera sido como un hermanamiento entre templos, entre Chile y Barcelona.