El enigmático Bosque Torcido, un misterio de la naturaleza sin resolver

La frontera entre Polonia y Alemania es hogar de cientos de misterios y leyendas debido, en muchas ocasiones, a los bosques que descansan a las orillas del río Oder, un enclave único donde perderse. Uno de estos impresionantes bosques está envuelto en un enigma relacionado con la extraña forma que adoptan sus árboles, y que ha dado lugar a teorías de lo más diversas (algunas, disparatadas) que intentan encontrar respuesta a este misterio.

The Crooked Forest o el Bosque Torcido está situado en Gryfino, al oeste de Polonia y cuenta con un pinar de no más de 100 árboles que alcanzan los 15 metros de alto. La atracción que emana de estos pinos es su curiosa forma de J, su perfecto giro y el impresionante parecido entre todos ellos.

Un misterio que atrae a miles de turistas cada año, que anima a intentar resolver esta incógnita de la naturaleza donde no solo los visitantes intentan averiguar la verdad.

El prestigioso diario The New York Times habló con William Remphrey, un importante científico de plantas y profesor de la Universidad de Manitoba, quien descubrió, hace unos años, una mutación genética en un bosque de álamos temblones en Canadá.

El misterioso bosque tiene múltiples teorías, que el doctor Remphrey resume en dos: por un lado, la dificultad de que el bosque torcido estuviese provocado por un error genético, debido a que él “esperaría más irregularidad en las curvas”. El profesor también apuesta por la teoría de que una importante nevada cayó en los primeros años de vida de los árboles, y el peso de la nieve provocó una deformación en los troncos, aunque eso no explique por qué el resto de los árboles están rectos.

Recordemos que el bosque se encuentra en la frontera con Alemania, así que la curiosidad también llevó a que un medio alemán tratase de encontrar una respuesta. El servicio público de radiodifusión Deutsche Welle explica una de las teorías más extendidas y más realistas, la "manipulación humana".

El pueblo de Gryfino contaba con una extensa red de agricultores, quienes plantaron y manipularon el crecimiento de estos curiosos árboles y, aunque no se sabe con exactitud, esta es la explicación más lógica. Lo más triste de esta historia es que no quede ningún habitante de esta localidad que de una respuesta, y es que durante la Segunda Guerra Mundial el pueblo fue destruido y no quedó ningún superviviente.

Pero las teorías realistas no son las únicas, y el diario Time of India nos sorprende con las leyendas y cuentos más interesantes, las teorías más locas incluyen el paso de tanques alemanes, pero en este caso el bosque hubiese quedado completamente destruido, tirones gravitacionales (cuando un astro o cuerpo celeste es atraído con fuerza sobre un objeto) e incluso la intervención de extraterrestres. Todas estas teorías aumentan la misticidad de este enigma sin resolver, y de un misterioso bosque que seguirá siéndolo por mucho tiempo.