Fue la poetisa inglesa Blanche Baughan la que llamó a Milford Track “el sendero más bello del mundo”. Realmente ese era el título ('The Finest Walk in the World') de uno de los ensayos que escribió para el semanario The Spectator en 1908. Baughan informaba que se podía recorrer en un día para los caminantes experimentados, aunque la mayoría lo hacía en tres o cuatro, y que por la variedad y la belleza de paisajes que atravesaba se podía considerar “una de las maravillas naturales más gloriosas del mundo”.