La línea milagrosa de San Miguel: 7 lugares dedicados al Arcángel que forman una línea perfecta desde hace más de 15 siglos

Desde su fundación ha sido un lugar de visita religiosa, ya que se encuentra en el cruce de tres caminos de peregrinación: la Vía Francígena, que une Canterbury con Roma; el Camino de Santiago; y el Camino de San Miguel, que va del monte Saint-Michel al monte Sant'Angelo, el de Apulia. No obstante, su ascenso a la fama es reciente: empezó a ser mundialmente conocido gracias a que la obra El nombre de la risa de Umberto Eco se ambienta aquí.