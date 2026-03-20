No es un milagro, es un reclamo inevitable para ciclistas: esta obra de ingeniería permite que 800 personas al día crucen un puente de 200 metros bajo el agua sin mojarse

Carlos Vives y Shakira podrían perfectamente ir con 'su bicicleta' por este puente europeo de 200 metros que cruza literalmente por dentro del agua y salir por la otra punta sin tener ni un rizo mojado. Para los que no lo conocen resulta un auténtico milagro, pero para otros la magia simplemente no existe: es una obra maestra de ingeniería que se ha convertido en un verdadero reclamo para ciclistas de todo el mundo. La experiencia de cruzar por en medio del agua sin ser ni mucho menos un mesías ha cautivado a cientos de personas al día.