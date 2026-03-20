No es un milagro, es un reclamo inevitable para ciclistas: esta obra de ingeniería permite que 800 personas al día crucen un puente de 200 metros bajo el agua sin mojarse
Pedalear dentro del agua sin mojarte es posible sin necesidad de estar soñando: existe un puente en pleno corazón de Europa que se ha convertido en destino para cientos de ciclistas al día.
Carlos Vives y Shakira podrían perfectamente ir con 'su bicicleta' por este puente europeo de 200 metros que cruza literalmente por dentro del agua y salir por la otra punta sin tener ni un rizo mojado. Para los que no lo conocen resulta un auténtico milagro, pero para otros la magia simplemente no existe: es una obra maestra de ingeniería que se ha convertido en un verdadero reclamo para ciclistas de todo el mundo. La experiencia de cruzar por en medio del agua sin ser ni mucho menos un mesías ha cautivado a cientos de personas al día.
La sensación es difícil de describir hasta que se experimenta: el horizonte se sitúa a ras del agua, los reflejos de los bosques húmedos se multiplican y el entorno se vuelve silencioso. Desde la distancia, el carril apenas se percibe como una línea que corta la superficie del lago sin perturbarla, reforzando, aún más si cabe, esa sensación de flotar. Pero la realidad es que no es un truco visual ni una ilusión óptica, sino una intervención cuidadosamente diseñada que convierte un simple paseo en una vivencia casi divina.
'Pedalear a través del agua' es posible en este parque natural de Europa
Este escenario hipnótico se encuentra en Genk, dentro del parque recreativo de Bokrijk, donde el carril conocido como 'Fietsen door het Water' (“pedalear a través del agua”) ha transformado la relación entre infraestructura y naturaleza. A lo largo de poco más de 200 metros, esta vía ciclista se adentra en un estanque hasta situar al visitante a la misma altura del agua, que queda literalmente contenida a ambos lados como si se abriera paso a su paso.
Inaugurado en 2016, este singular trazado forma parte del paisaje de De Wijers, una región conocida como “la tierra de los mil estanques”, situada en la provincia de Limburgo. Su diseño responde a una lógica de integración total: no se trata de un puente elevado ni de un túnel convencional, sino de una pasarela hundida que permite atravesar el agua sin mojarse, mientras la vida acuática continúa su curso por debajo... Una auténtica maravilla. De este modo, la estructura desciende suavemente hasta alcanzar su punto más bajo, aproximadamente metro y medio bajo el nivel del agua.
La ruta ciclista más singular de Europa: un turismo diferente
Construida con materiales resistentes (acero) y pensada para minimizar el impacto ambiental, la intervención respeta los flujos naturales del estanque y la biodiversidad del entorno. Esta infraestructura se integra, además, en una red más amplia de rutas que han redefinido la región como un destino de referencia para el cicloturismo en Europa. Aquí, pedalear es una forma diferente de explorar el territorio: una cultura que cada vez está más expandida en los países de Europa.
Cada día, cientos de personas recorren este tramo, atraídas por una propuesta que combina innovación, paisaje y una cierta dosis de asombro. En jornadas soleadas, la afluencia se multiplica, confirmando su capacidad para fascinar tanto a viajeros ocasionales como a aficionados al ciclismo. Para que nos entendamos mejor, en cifras: la media diaria ronda las 800 personas y en fines de semana soleados puede dispararse hasta los 5.000 cruces.
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