El bosque que cambia de aspecto cuando llegan las mariposas: un viaje de invierno para ver las colonias de monarcas en un bosque de cuento de hadas

En Michoacán, México, algunas ramas parecen adquirir un nuevo volumen durante el invierno. Al acercarse por el sendero se distingue la causa: son mariposas monarca, agrupadas sobre los árboles. Cuando la temperatura permite el vuelo, el naranja se separa del tronco y llena el aire. La transformación del bosque es una de las razones para elegir bien la fecha del viaje, especialmente si se quiere viajar a México durante los próximos meses.

Un bosque de pinos frente a las montañas al atardecer. / David Martinez Fuentes

Un refugio de montaña en el centro de México

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se extiende por Michoacán y el Estado de México. En sus zonas altas, los bosques de oyamel y pino ofrecen condiciones para la estancia invernal de las colonias. Aquí la visita transcurre en un paisaje de montaña, con caminos de tierra, pendientes y temperaturas que aconsejan dejar atrás la imagen de un México siempre cálido.

El Rosario, Sierra Chincua y Senguio son referencias para acercarse al fenómeno en Michoacán. Angangueo aporta un punto de contacto con la vida de la región. La naturaleza puede ocupar el centro de una ruta mexicana, igual que el patrimonio local guía otros recorridos por los pueblos mágicos de Puebla , aunque se trate de regiones distintas que requieren su propio tiempo.

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Qué ocurre cuando las monarcas cubren las ramas

Las mariposas que llegan a estas montañas han recorrido grandes distancias desde el norte del continente. Durante su estancia se agrupan para conservar energía y afrontar el invierno. Vistas de lejos, las colonias pueden confundirse con hojas secas adheridas a las ramas. La primera sorpresa consiste en reconocer que esa masa está viva, y que cada pequeña forma es un animal que ha completado una migración.

El aspecto cambia con las condiciones del día. Con frío, las agrupaciones permanecen más compactas; cuando aumenta la temperatura, puede intensificarse el movimiento. Una colonia en reposo y un vuelo colectivo son dos momentos del mismo ciclo. No se puede exigir al bosque una escena concreta, del mismo modo que un safari de observación de fauna depende de lo que hacen los animales.

Monarcas posadas sobre la vegetación y en pleno vuelo. / istock

De diciembre a febrero, tres meses para pensar el viaje

Las monarcas llegan en otoño y se establecen en sus refugios. Diciembre y enero permiten observar las agrupaciones invernales; hacia febrero aumenta la actividad vinculada al final de la estancia y la reproducción, siempre condicionada por el tiempo. Los próximos meses ofrecen distintas maneras de conocer el fenómeno, sin que una fecha permita garantizar árboles cubiertos o un cielo lleno de alas.

¿Qué prefieres: caminar por un bosque tranquilo o buscar un momento de mayor movimiento? La elección de fechas y santuario ayuda a ajustar expectativas, y las aperturas se comprueban para cada temporada. Preparar la visita con información local evita reducirla a una fotografía idealizada.

Mariposas en vuelo sobre un paisaje de montaña. / Konstantin Kalishko

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Caminar sin alterar el descanso del bosque

La aproximación se realiza por los caminos autorizados y siguiendo al guía. Conviene caminar despacio, mantener la voz baja y respetar los límites de observación. Las mariposas necesitan conservar sus reservas para continuar el ciclo, por lo que no se deben tocar, recoger ni obligar a volar. También se evita el flash y se atiende a las indicaciones del santuario.

La prudencia permite descubrir detalles: el dibujo de las alas, la manera en que se superponen y los cambios de luz sobre el tronco. Observar con atención suele revelar más que acercarse demasiado, una actitud útil también ante los elefantes de Damaraland . En ambos casos, el interés del viaje está ligado a respetar el comportamiento del animal.

Un sendero con barandillas de madera atraviesa el bosque. / istock

Las mariposas y la memoria de quienes viven aquí

La llegada de las monarcas coincide con fechas significativas para las comunidades locales. En la tradición purépecha se relaciona con el regreso de las almas de los difuntos; otras comunidades la vinculan al ciclo de las cosechas. El fenómeno natural tiene también una lectura cultural, que merece escucharse como parte de la memoria de la región, sin confundir creencias con explicaciones biológicas.

Esa relación entre un lugar y quienes lo habitan puede ampliar la visita más allá de las colonias. Interesa preguntar, reconocer los oficios y reservar tiempo para el entorno de los santuarios. Un paisaje gana profundidad cuando se conoce su dimensión humana, como sucede al recorrer las gargantas y pueblos de Salta . Aquí, la historia se cuenta mirando hacia las ramas.

Colonias de monarcas cubren las ramas de los árboles. / istock

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Alas naranjas contra el cielo azul. / istock

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