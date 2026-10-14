Una de las ciudades más coloridas de América: fachadas art déco, murales gigantes y una calle con acento cubano

Miami se reconoce en los murales que cubren antiguos almacenes y en el sonido de las fichas de dominó de Little Havana. Al cruzar la bahía de Biscayne, Miami Beach añade fachadas pastel y playas atlánticas. El color acompaña historias muy distintas a ambos lados del agua, una invitación a viajar a Estados Unidos mirando más allá de sus rascacielos.

Una de las coloridas torres de socorristas de South Beach, frente a las aguas del Atlántico. / NOLIMITPICTURES

Miami y Miami Beach, dos ciudades conectadas por la bahía de Biscayne

Conviene situarse antes de empezar: Miami ocupa la orilla continental del sur de Florida; Miami Beach se extiende sobre islas situadas frente a ella. South Beach pertenece a esta última. La bahía separa dos ciudades con personalidad propia, comunicadas por puentes desde los que cambia la perspectiva de los edificios y la costa.

El Venetian Causeway atraviesa varias islas de la bahía y permite apreciar esa geografía. En Biscayne también existen manglares y praderas marinas, hábitats que recuerdan la importancia de conservar el agua junto a las ciudades. Las bahías merecen una mirada más allá de sus vistas, algo que también invita a descubrir Puerto Rico y su naturaleza caribeña , con fenómenos muy diferentes de los de Florida.

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Qué ver de las fachadas de Ocean Drive a los jardines de Vizcaya

En Ocean Drive, en Miami Beach, se suceden esquinas curvas, relieves geométricos y letreros de neón. El art déco se disfruta mirando los detalles de cada fachada. Su conservación debe mucho al movimiento ciudadano encabezado por Barbara Capitman, que defendió estos edificios frente a la demolición. Los colores pastel contribuyeron después a resaltar sus formas: la imagen que se fotografía también cuenta una historia de recuperación.

De vuelta en Miami, Vizcaya propone otra escala. La antigua residencia de James Deering combina inspiración italiana, fuentes y jardines de trazado geométrico. Frente a la casa, una barcaza de piedra hace de rompeolas y escultura. Sus figuras y obeliscos convierten la protección frente al agua en parte del paisaje de la finca.

Las fachadas art déco y los letreros luminosos de Ocean Drive forman una de las imágenes más reconocibles de Miami Beach. / Evgeny Karandaev

Qué cuenta Little Havana sobre las raíces cubanas de Miami

En la Calle Ocho hay comercios donde se elaboran puros a mano, cafés y espacios dedicados a la música. La historia del exilio cubano permanece en la vida del barrio, al que llegaron numerosos refugiados después de 1959. Little Havana también acoge comunidades de otros países latinoamericanos, que han ampliado sus acentos y costumbres.

En el parque Máximo Gómez, conocido como Domino Park, las partidas reúnen a jugadores alrededor de las mesas. CubaOcho combina arte cubano y actuaciones, mientras la salsa y el son ayudan a conocer esta vertiente musical de la ciudad. Quienes disfrutan viajando a través de esos sonidos encontrarán otras historias en la ruta musical de Chicago a Nueva Orleans .

Un colorido mural de azulejos señala la Calle Ocho, el corazón de Little Havana y de la cultura cubana de Miami. / William Perry

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Wynwood, el barrio donde los murales ocupan las fachadas

¿Qué sucede cuando las paredes de un barrio industrial se convierten en superficies para pintar? En Wynwood, antiguos almacenes conviven con grandes retratos, composiciones abstractas y obras de estética pop. El arte urbano cambia la forma de recorrer las calles: se mira una fachada completa, se retrocede para apreciar su tamaño y se vuelve a acercar para descubrir una firma o un detalle.

La renovación de los murales mantiene el paisaje en transformación. Galerías, tiendas y restaurantes completan el paseo, aunque las paredes siguen siendo su rasgo más reconocible. El color puede definir la memoria de una ciudad, como ocurre, desde una tradición arquitectónica muy distinta, en las calles coloniales de San Miguel de Allende .

Los grandes murales cubren fachadas y antiguos almacenes en Wynwood, el barrio artístico de Miami. / istock

South Beach, la vida junto al Atlántico más allá de la arena

En South Beach, Lummus Park acompaña la franja de playa frente a Ocean Drive. Patinadores, paseantes y jugadores de voleibol comparten el entorno de las torres de socorristas. La playa forma parte de la rutina urbana, con calles y espacios públicos a pocos pasos del agua. Para quienes buscan otros paisajes atlánticos, las playas de Brasil ofrecen un contrapunto de islas y piscinas naturales.

¿Apetece alternar la arena con una visita cultural? The Bass, junto a Collins Park, está dedicado al arte contemporáneo. Hacia el extremo sur, South Pointe Park abre otra perspectiva del litoral. Un paseo, un museo y un rato frente al océano caben en la misma jornada, sin necesidad de convertirla en una carrera de visitas.

Una de las ciudades más coloridas de América: fachadas art déco, murales gigantes y una calle con acento cubano / istock

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