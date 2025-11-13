La mezquita considerada el epítome de la arquitectura bizantina: una amplia colección de reliquias y la catedral con mayor superficie del mundo durante mil años

En este inmenso solar las religiones se han sucedido sin borrar (o sin eliminar por completo) la huella de las anteriores. Fue concebida para ser un templo incomparable, un lugar que demostrara el poder de un imperio y la grandeza de su fe. Y lo consiguió: cuando en el año 537 el emperador Justiniano la inauguró con su famosa frase "Salomón, te he vencido" no solo se estaba abriendo la puerta al que sería el mayor templo cristiano durante un milenio, sino que también se estaba cambiando la historia de la arquitectura. Su nombre era Santa Sofía.