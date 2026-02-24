México: del Atlántico al Pacífico

El misticismo encuentra su máxima expresión entre diciembre y abril, la temporada en la que las ballenas jorobadas pasan por Los Cabos. Una migración que las lleva desde las aguas frías de Alaska hasta la calidez del desierto para aparearse y dar a luz a sus crías, aprovechando las aguas tranquilas y poco profundas del mar de Cortés. Observarlas brincar ante tus ojos en una excursión de avistamiento es una experiencia que todo viajero debería hacer una vez en la vida. Pero no es la única forma de verlas. Montage Los Cabos, también de la colección Legend de Preferred, es un privilegiado cuando llega la temporada. Y lo es por su ubicación en la Bahía de Santa María, un lugar predilecto para estos mamíferos que usan sus cálidas aguas para darse un merecido descanso de su largo trayecto. Solo tendrás que esperar en su restaurante Marea, con vistas panorámicas a la playa, para presenciar la magia del soplo de unos animales ante los que solo cabe constatar la grandeza de nuestros océanos. Y, si no tienes suerte, este es el único hotel de la zona que tiene servicio de barcos y lanchas desde su propia bahía para avistarlas... o para disfrutar de los espectaculares atardeceres del mar de Cortés.