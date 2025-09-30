El mercado navideño al que querrás viajar este año está bajo un viaducto ferroviario histórico: está lleno de artesanía, galletas y magia

Hay que remontarse hasta el siglo XIX para buscar el origen de esta obra maestra de la ingeniería: construir una vía de tren que permitiera salvar las distancias, y los desfiladeros, desde Friburgo a Donaueschingen. Hoy sigue siendo vía de paso del Höllentalbahn, el tren con la vía más escarpada de Alemania, que permite uno de los viajes en tren más bonitos de Europa.