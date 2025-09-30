El mercado navideño al que querrás viajar este año está bajo un viaducto ferroviario histórico: está lleno de artesanía, galletas y magia
Por si fuera poco, está en el corazón de uno de los bosques más impresionantes de Europa.
Mercadillos navideños hay cientos, y muchos de ellos son mercados realmente espectaculares. Pero muy pocos pueden presumir de celebrarse en un lugar único, idílico y de cuento. Pero de cuento de verdad: dicen que Goethe paseaba por este lugar en busca de inspiración. Y seguro que la encontró.
Ponemos rumbo a Alemania, hasta la puerta de entrada de la Selva Negra, uno de los bosques más impresionantes de Europa. Allí, bajo un histórico viaducto ferroviario de piedra, de altísimos pilares y arcos sobrecogedores, se celebra uno de los mercadillos de Navidad más bonitos de Europa.
El valle del Infierno, la puerta de la Selva Negra
Estamos en el Valle del Infierno (o Höllental), un profundo valle de empinadas laderas rocosas (en algunos sitios puede llegar hasta los 600 metros de altura), al sureste de Friburgo. Y la garganta del río Ravenna es uno de los puntos más fascinantes: el viaducto que lo cruza alcanza los 40 metros de altura.
Hay que remontarse hasta el siglo XIX para buscar el origen de esta obra maestra de la ingeniería: construir una vía de tren que permitiera salvar las distancias, y los desfiladeros, desde Friburgo a Donaueschingen. Hoy sigue siendo vía de paso del Höllentalbahn, el tren con la vía más escarpada de Alemania, que permite uno de los viajes en tren más bonitos de Europa.
El mercadillo de Navidad que se celebra en un escenario de cuento
Si además del imponente viaducto, le sumamos un paisaje de invierno totalmente nevado, con las copas de los abetos teñidas de blanco, más de 40 puestos repletos de artesanía y dulces típicos, y miles de lucecitas titilantes al son de villancicos navideños, el escenario es pura magia.
Y así de especial es el Mercadillo de Navidad Ravennaschlucht (o Mercadillo de Ravena Gorge), un mercado navideño de cuento que se celebra durante los fines de semana de Adviento. Esto es: del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2025.
Cómo llegar al mercadillo de Navidad más bonito de Alemania
El Ravennaschlucht se instala bajo el viaducto del Valle del Infierno, a unos 18 kilómetros de Friburgo. Pero aunque parezca un lugar inaccesible, y no nos referimos solo al nombre, se puede llegar incluso a pie: hay una ruta de senderismo de unos tres kilómetros que parte desde Hinterzarten. La dificultad del camino es baja (se puede hacer incluso con niños), pero es muy importante ir muy bien abrigados (perdón por la obviedad).
Quienes no se animen a hacer la caminata, pueden llegar en coche o incluso en transporte público, desde las estaciones de Hinterzarten y Himmelreich. Eso sí: es fundamental reservar entrada de acceso con antelación a través de su página web. Si no, os quedaréis a las puertas de este espectáculo de la Navidad.
Síguele la pista
Lo último