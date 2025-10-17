El mercadillo navideño más original del mundo está en esta ciudad de Países Bajos: con puestos que flotan sobre los canales, tiene una pista de hielo
Situada a unos 30 minutos de Ámsterdam, aquí se encuentra la universidad más antigua del país y fue la ciudad natal de Rembrandt.
Con una cuarta parte de la superficie del territorio a nivel del mar o por debajo de este, los Países Bajos son una destinación de la que se puede disfrutar durante todo el año, con extensos campos de flores, molinos de viento preciosos, y coloridos pueblos de cuento. Si bien la primavera trae la floración de los campos de tulipanes, y la época de abril a octubre goza de temperaturas más agradables, otoño e invierno ofrecen igualmente paisajes y experiencias inolvidables.
Por descontado, Ámsterdam es la ciudad del país por excelencia de visita obligada, pero hay muchas otras ciudades y pueblos que también merecen ser descubiertos. Una de estas ciudades es Leiden, situada a pocos kilómetros de la costa y a unos 20 minutos en tren de la capital. Al igual que muchas otras ciudades de Países Bajos, Leiden es una ciudad repleta de canales fluviales. Es conocida, además, por ser el lugar donde nació y creció Rembrandt, uno de los mayores maestros de la pintura barroca del Siglo de Oro neerlandés.
Pero por lo que más destaca Leiden durante esta época del año es su mercado navideño, que en 2016 ganó el premio al mejor mercado de Navidad de Europa. Es uno de los más peculiares de todo el mundo, ya que sus cerca de 90 casetas de productos artesanales, comida y bebida, flotan sobre plataformas en el canal principal de la ciudad. Cuenta también con una cafetería, un escenario con actuaciones durante todo el día, y una pista de patinaje sobre hielo, la cual está abierta desde principios de diciembre hasta enero.
Si bien el mercado se puede visitar durante toda la jornada, cuando más impresiona es después de la puesta de sol, cuando las luces de Navidad se encienden y otorgan al lugar un aspecto todavía más mágico.
Una ciudad llena de historia y cultura
Perfecta para descubrir en un fin de semana, Leiden tiene muchas más cosas que ofrecer a sus visitantes. Lo mejor para descubrir la panorámica de la ciudad es subir a la colina donde se encuentra el Burcht van Leiden, una antigua fortaleza del siglo XI alrededor de la cual se extiende un parque público. Pasear por la calle Breestraat es otra muy buena opción; no solo es una de las más bonitas de la ciudad, con típicas casas y tiendas neerlandesas, sino que en ella se hallan algunos de los edificios más importantes de la ciudad: el ayuntamiento, con la fachada renacentista más ancha de los Países Bajos; el teatro Stadsgehoorzaal, la principal sala de conciertos de Leiden; o la Waalse Kerk, una iglesia protestante que formaba parte del hospital Katharina.
Un imprescindible de la ciudad, como de cualquier ciudad de el país, son los canales y los molinos de viento. Ya sea paseando por sus orillas, o navegando sus aguas en barco, descubrir estas vías fluviales es de las mejores actividades que hacer en Leiden, ya que a ambos lados se pueden contemplar edificios con fachadas pintorescas, o cruzar los innumerables puentes que se elevan sobre los canales. El más conocido de los canales es el Rapenburg, en cuyas orillas se erigen edificios como el Museo Nacional de Antigüedades, la Academia, que se encuentra en un antiguo convento del siglo XVI, o la casa Siebold, un museo que refleja la relación entre Japón y Países Bajos en el siglo XIX.
En cuanto a los molinos, Leiden tiene dos de visita obligada: el Molen de Put, y el Molen de Valk, ambos abiertos al público, aunque el segundo solo abre los sábados. Desde 1966, el Molen de Valk es un museo municipal que alberga una colección de utensilios que se usaban en la molienda; pero desde el 2000, el molino vuelve a estar también activo, produciendo harina integral que se puede comprar.
Si por algo es conocido Países Bajos es por sus campos de flores de extensiones infinitas, siendo el tulipán el rey de todas las flores. En Leiden se encuentra el Hortus Botanicus, el jardín botánico más antiguo del país y el lugar donde se cultivó la primera gran cosecha de tulipanes de Europa. Además de tulipanes, cuenta con más de 10.000 plantas de especies procedentes de Asia, el sur de Europa, y de África meridional, y es que lleva más de cuatro siglos acumulando plantas de todo el mundo.
Para aquellos que quieran mostrar sus respetos a uno de los mayores pintores de toda la historia, en la calle Weddesteeg, en una de las fachadas, hay una placa que marca el lugar donde nació Rembrandt. Justo enfrente del edificio, en la Rembrandtplaats, dedicada al artista, se encuentra una escultura del artista alemán Stephan Balkenhol donde se representa a Rembrandt junto a un cuadro que está pintando. En la misma zona se encuentran otros lugares dedicados a la memoria de este ciudadano tan ilustre, como el Rembrandtpark o el Rembrandtburg.
