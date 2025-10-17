El mercadillo navideño más original del mundo está en esta ciudad de Países Bajos: con puestos que flotan sobre los canales, tiene una pista de hielo

Perfecta para descubrir en un fin de semana, Leiden tiene muchas más cosas que ofrecer a sus visitantes. Lo mejor para descubrir la panorámica de la ciudad es subir a la colina donde se encuentra el Burcht van Leiden, una antigua fortaleza del siglo XI alrededor de la cual se extiende un parque público. Pasear por la calle Breestraat es otra muy buena opción; no solo es una de las más bonitas de la ciudad, con típicas casas y tiendas neerlandesas, sino que en ella se hallan algunos de los edificios más importantes de la ciudad: el ayuntamiento, con la fachada renacentista más ancha de los Países Bajos; el teatro Stadsgehoorzaal, la principal sala de conciertos de Leiden; o la Waalse Kerk, una iglesia protestante que formaba parte del hospital Katharina.