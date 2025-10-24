El mercadillo de Navidad con el árbol navideño más antiguo de Europa: en una preciosa ciudad medieval y totalmente cubierto de nieve
Desde el siglo XV se planta todos los años en el mismo lugar: en la plaza del casco antiguo de esta histórica ciudad bañada por el Báltico.
El mercadillo navideño más bonito del mundo está en Europa: tiene el árbol de Navidad más antiguo y está en una preciosa ciudad medieval
Este mercadillo navideño es de cuento. De cuento de hadas, para ser preciso. Y es que no parece real. Decenas de casetas dispuestas en hileras alrededor de un gran árbol de Navidad, con tanta historia que es el árbol navideño más antiguo de Europa.
Se coloca justo en el medio de la plaza de la ciudad, empedrada desde la Edad Media y rodeada de bellísimos edificios góticos. Por si fuera poco, en invierno se cubre por completo de nieve, algo que hace que este destino se convierta, del todo, en un lugar mágico.
Y es que, el mercadillo de Navidad de Tallin es uno de los grandes emblemas de la Europa del Norte. La capital de Estonia, conocida como la perla del Báltico, conserva todavía ese aire vikingo y medieval en la ciudad Vieja, un casco histórico perfectamente conservado por el que parece que no han pasado los años. Y es justo ahí donde se instala el mercadillo.
Dicho así, puede sonar a escenario artificial, pero no lo es. Discreto, acogedor, encantador y sobre todo auténtico, el mercadillo de Tallin es uno de los mercados de Navidad más bonitos de toda Europa: lo dice la mayoría de viajeros que lo han visitado y que lo han elegido durante varios años consecutivos como el mejor. Y nosotros, que también hemos pasado por allí, lo confirmamos.
Una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa
El centro histórico es un viaje a la Edad Media, amurallado y flanqueado por la puerta de Viru, esas dos torres cilíndricas que dan entrada a la ciudad vieja y que son todo un emblema de Tallin. Tan auténtico, que es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Y sí, está declarada Patrimonio de la Humanidad.
Una vez dentro de Vanalinn (como se llama al barrio de casco antiguo), es casi imposible perderse antes de llegar al mercadillo: es como si todas las calles condujeran irremediablemente a la plaza del ayuntamiento (Raejoka Plats), que es justo donde se instala uno de los mercados navideños más antiguos del mundo.
El árbol de Navidad más antiguo de Europa
La plaza del centro histórico de Tallin es puro cuento en Navidad. Bajo la atenta mirada del ayuntamiento, una joya gótica levantada en 1404 (es el único ayuntamiento gótico que sigue en pie en el norte de Europa), se instalan un puñado de casetas de madera (no muchas, alrededor de 30), en las que comerciantes locales venden desde artesanía típica hecha de lana hasta vino caliente y dulces tradicionales.
Todas dispuestas en hileras concéntricas y mirando hacia el mismo lugar: el gran árbol navideño que hay justo en el medio de la plaza. Es la estrella de la Navidad, no precisamente por su tamaño ni su excesiva decoración (más bien discreta y nada prestenciosa), sino por su tradición. Dicen que es uno de los árboles navideños más antiguos del mundo: lleva instalándose en ese mismo lugar, frente al ayuntamiento, desde 1441, lo que irremediablemente lo convierte en el árbol de Navidad más antiguo de Europa.
Cuándo se celebra este bonito mercadillo de Navidad
El mercadillo de Navidad de Tallin estará instalado del 21 de noviembre al 28 de diciembre de 2025. Durante ese tiempo, las casetas de artesanos locales y los puestos de comida caliente permanecerán abiertos, igual que el escenario principal, en cuya programación hay espectáculos para toda la familia. Que nadie se extrañe si al pasar por allí de repente ve que hay un espectáculo de flamenco…a los estonios les encanta.
