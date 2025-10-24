El mercadillo de Navidad con el árbol navideño más antiguo de Europa: en una preciosa ciudad medieval y totalmente cubierto de nieve

Todas dispuestas en hileras concéntricas y mirando hacia el mismo lugar: el gran árbol navideño que hay justo en el medio de la plaza. Es la estrella de la Navidad, no precisamente por su tamaño ni su excesiva decoración (más bien discreta y nada prestenciosa), sino por su tradición. Dicen que es uno de los árboles navideños más antiguos del mundo: lleva instalándose en ese mismo lugar, frente al ayuntamiento, desde 1441, lo que irremediablemente lo convierte en el árbol de Navidad más antiguo de Europa.