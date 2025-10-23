El mercadillo de Navidad que debes visitar una vez en la vida está entre torres góticas y edificios barrocos: es el más grande del país y tiene el árbol navideño más bonito

Las torres góticas que flanquean la plaza son también singulares. Se trata de la Torre de la ciudad Vieja, un mirador para contemplar el Puente de Carlos, y la Torre de la Pólvora, que marcaba la antigua entrada a la ciudad durante la Edad Media. Cada una en un extremo de la calle que lleva hasta la palza, son tan imponentes y llamativas que irremediablemente hay que pasar por ellas para visitar el mercadillo. Pasa lo mismo con las torres de la iglesia de nuestra señora de Tyn, protagonistas desde el centro de la plaza y visibles desde cualquier esquina del mercado.