El mercadillo de Navidad que debes visitar una vez en la vida está entre torres góticas y edificios barrocos: es el más grande del país y tiene el árbol navideño más bonito
Es un icono de la ciudad, instalado junto a los edificios más emblemáticos de esta bonita capital europea.
Praga es un destino único en Europa, y cuando llega la Navidad se transforma en una auténtica ciudad de cuento, como sucede con la mayoría de grandes capitales europeas. Además, no monta solo un mercadillo navideño, sino varios a la vez en diferentes localizaciones de la ciudad, pero solo uno presume de ser el más especial, elegido en varias ocasiones como el mejor mercadillo navideño de Europa. Te contamos cuál es y por qué.
La tradición de los mercadillos navideños en Praga se remonta al siglo XVIII; en realidad no hay una fecha exacta, pero se sabe que fue unos cuantos siglos después de que esta costumbre tan típica de estas fechas se hiciera fuerte en países como Alemania y Austria, donde dicen que están los mercadillos de Navidad más antiguos del mundo.
El mercadillo más importante de Praga
Eso sí, a pesar de los años que han pasado, lo que no varía es la ubicación del que dicen es el mercadillo de Navidad más importante y tradicional de Praga, y de la República Checa: el que se organiza en la plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstské náměstí). Está justo en el centro de los barrios más importantes de la ciudad y, de hecho, es el mercadillo navideño más grande del país.
La plaza más bonita y con más historia de Praga
Este mercadillo es la excusa perfecta para contemplar de cerca, y bien iluminados, algunos de los edificios más emblemáticos de Praga. Y es que ahí, en la Ciudad Vieja, se encuentran iconos de la arquitectura nacional, como el antiguo ayuntamiento. Un edificio monumental, de carácter medieval, que combina el estilo neogótico con posteriores ampliaciones renacentistas.
En la fachada del ayuntamiento se esconde esa gran obra de la ingeniería del siglo XV que es el gran reloj astronómico, la estrella indiscutible de la plaza Vieja. A cada hora en punto, diferentes figuras asoman por entre las ventanas del reloj para hacer su desfile particular: es lo que más miradas atrae, sin duda.
Las dos torres góticas, símbolo del mercadillo de Navidad
Las torres góticas que flanquean la plaza son también singulares. Se trata de la Torre de la ciudad Vieja, un mirador para contemplar el Puente de Carlos, y la Torre de la Pólvora, que marcaba la antigua entrada a la ciudad durante la Edad Media. Cada una en un extremo de la calle que lleva hasta la palza, son tan imponentes y llamativas que irremediablemente hay que pasar por ellas para visitar el mercadillo. Pasa lo mismo con las torres de la iglesia de nuestra señora de Tyn, protagonistas desde el centro de la plaza y visibles desde cualquier esquina del mercado.
Junto a ellas está la Casa Municipal, el edificio art nouveau más bonito de Praga. Un antiguo palacio del siglo XX que destaca frente a la fachada ennegrecida y vertical de la Torre de la Pólvora. Imposible no fijarse en él.
El mercadillo con el árbol de Navidad más importante del país
El árbol de Navidad que se monta en la plaza de la Ciudad Vieja es el más importante de todos los que se instalan en la República Checa, pero no el más antiguo: ese título lo ostenta el de la vecina Brno.
El árbol es el gran icono de la Navidad, en sentido literal. Y es que se trata de un árbol con historia: cada año se trata de un lugar diferente del país, como símbolo de unión y espíritu festivo de toda la nación. Y así, todos contentos.
Cuáles son las fechas de apertura del Mercadillo navideño de Praga
Del 29 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026 son las fechas en las que permanecerá abierto el mercadillo de Navidad de la Ciudad Vieja de Praga. Lo mismo sucede con el otro escenario más importante, el de la plaza Wenceslao. Sin embargo, el resto de ubicaciones tienen una duración menor: en las plazas de la República, Tyl y de la Paz estarán hasta el 24 de diciembre; y en la zona peatonal de Anděl Smíchov estará solo hasta el 23 de diciembre.
