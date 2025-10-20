El mercadillo de Navidad más bonito de Europa está en la 'Capital de la Navidad': un árbol de 30 metros, 300 casetas y más de 400 años de historia

Que se lo digan a Colmar, que durante estos días se convierte en un escenario que no parece real. A pesar de todo, es la capital de Alsacia, Estrasburgo, la que más visitantes atrae: cada año cerca de dos millones de visitantes viajan hasta ella para descubrir el paraíso navideño. Y no es para menos, porque con el tiempo se ha ganado el sobrenombre de la Capital de la Navidad.