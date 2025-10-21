El mercadillo de Navidad más antiguo del mundo está en una preciosa ciudad europea: 590 años de historia, un pastel de 4 toneladas y la pirámide navideña más alta

La preciosa ciudad de Dresde, en Alemania, está también en esa lista de ciudades que ostentan el título de la celebración navideña más antigua del mundo: el Striezelmarkt es su mercadillo más popular, y se fundó en el siglo XV. De lo que no hay duda, es de que es la que tiene el mercadillo navideño más antiguo de Alemania. Y ese título, no se lo quita nadie.