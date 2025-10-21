El mercadillo de Navidad más antiguo del mundo está en una preciosa ciudad europea: 590 años de historia, un pastel de 4 toneladas y la pirámide navideña más alta
Por si fuera poco, se trata también del mercadillo navideño más antiguo de Alemania.
La Navidad en Europa es sinónimo de grandísimos mercadillos navideños, de miles de luces de colores, de abetos gigantescos… es como una competición por ver quien tiene el mejor mercado de Navidad. Y en Alemania se lo toman tan en serio que presumen de tener hasta el mercadillo navideño más antiguo del mundo.
El título es algo dudoso, no nos vamos a engañar, porque hay testimonios que dicen que Viena ostenta este lugar desde el siglo XIII con el que se supone que fue el primer precedente de los mercadillos navideños tal y como los conocemos hoy: el Dezembermarkt.
Ese mercadillo vienés daría paso, casi un siglo después, al mercado de Sajonia a finales del siglo XIV. Al principio estaba enfocado solo a la venta de carne, pero fue poco a poco tomando sentido navideño hasta llegar hasta nuestros días.
El otro mercado más antiguo del mundo
La preciosa ciudad de Dresde, en Alemania, está también en esa lista de ciudades que ostentan el título de la celebración navideña más antigua del mundo: el Striezelmarkt es su mercadillo más popular, y se fundó en el siglo XV. De lo que no hay duda, es de que es la que tiene el mercadillo navideño más antiguo de Alemania. Y ese título, no se lo quita nadie.
Tal es esfuerzo que hace esta ciudad alemana atravesada por el río Elba cuando llega la Navidad, que es capaz de robarle todo el protagonismo a su rico patrimonio histórico y cultural. Y es que el mercadillo atrae todas las miradas, por encima de sus castillos medievales o sus fastuosos palacios barrocos, de la Ópera Semper o sus 12 museos nacionales.
La pirámide navideña más alta del mundo
El Striezelmarkt es uno de los mercados navideños favoritos de los alemanes, quizá por ser el más tradicional (en 2025 celebrará su 591 edición). Entre sus múltiples atractivos destaca, por encima de todos (y lo decimos en sentido literal), la gran pirámide de Navidad, uno de los iconos más reconocibles, y visibles desde bien lejos, de este famoso mercadillo alemán.
Se trata de una construcción de más de 14 metros de alto, lo que la convierte en la pirámide de Navidad más grande y alta del mundo (tiene el récord Guinness, por cierto): se trata de una gran estructura de madera ricamente decorada con motivos navideños, que funciona como si fuera un carrusel, rotando los diferentes niveles desde su base.
El pastel más grande, que da nombre al mercadillo de Navidad
El nombre de este mercadillo viene de la palabra ‘striezel’, refiriéndose a un pastel tradicional que se elabora precisamente en Navidad. Su origen está en los mineros que trabajaban en los Montes Metálicos, esa cordillera entre Alemania y la República Checa rica en yacimientos de minerales, como la playa y el estaño, que dieron fama a esta parte de Alemania.
Como homenaje, cada año se prepara un gran pastel que suele batir todos los récords (¡suele rondar las cuatro toneladas de peso!). Se prepara con frutos secos, especias y azúcar. Y el mercadillo de Navidad es la mejor ocasión para disfrutarlo.
